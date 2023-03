Może flagowce wcale nie są potrzebne? Galaxy M14 wchodzi na rynek i może być o wiele lepszym wyborem

Nowa budżetowa propozycja Samsunga udowadnia, że za nieduże pieniądze możemy dostać całkiem sporo.

Samsung prowadzi ofensywę nie tylko na rynku flagowych smartfonów ze swoim Galaxy S23. Producent nie zapomniał także o osobach, które nie chcą wydawać grubych tysięcy na telefon i stopniowo wprowadza nowe modele średniaków i budżetowców. Czekamy z niecierpliwością między innymi na Galaxy A54, jednak już teraz możemy kupić też modele takie jak Galaxy A14 czy A14 5G.

Szczególnie ta niższa półka może być dla wielu osób interesująca ze względu na coraz większe koszty życia i podwyżki cen smartfonów. Mamy więc świetną wiadomość - Samsung rozszerza swój budżetowy katalog i wprowadza na rynek kolejny wariant, model Galaxy M14. Jest to zmodyfikowana wersja Galaxy A14, która może pochwalić się niezła specyfikacją i ogromną baterią.

W tej chwili najnowszy smartfon Samsunga jest dostępny jedynie w Ukrainie, jednakże spodziewamy się, że już niedługo znajdzie się on także na półkach sklepowych w innych krajach - w tym w Polsce. Dzięki oficjalnej stronie Samsunga znamy też już dokładną specyfikację tego urządzenia.

Galaxy M14 jest modelem bardzo podobnym do Galaxy A14, na którym jest bazowany, jednak koreański producent wprowadził kilka istotnych różnic. Po pierwsze, nie znajdziemy tutaj procesora Mediatek 700, jak w A14, a raczej autorski czip Samsunga Exynos 1330, który powinien być jeszcze mocniejszy niż w wariancie A14. Dodatkowo, jak to seria Galaxy M ma zwyczaju, dostaniemy też większą baterię. Ogniwo zwiększono z 5000 mAh do 6000 mAh.

Reszta specyfikacji jest w zasadzie taka sama, jak w wersji A14 5G. Dostajemy ekran 6,6" z rozdzielczością FullHD i odświeżaniem 90 Hz, 50 MP aparat główny wspierany przez 2 MP macro i 2 MP sensor głębi, a także 13 MP aparat do selfie.

Urządzenie będzie dostępne z 4 Gb pamieci RAM i 64/128 GB pamięci wewnętrznej, którą można zwiększyć dzięki slotowi na karty microSD. Mimo ogromnej baterii, Samsung wyposażył telefon w ładowanie o mocy jedynie 15 W. Do naszej dyspozycji będzie też 5G, Bluetooth 5.2, NFC oraz UBS-C, a także wejście słuchawkowe. Na pokładzie znajdzie się Android 13 z nakładką OneUI 5.0 a samo urządzeni kupimy w trzech kolorach: niebieskim, czarnym i białym.

W tej chwili nie znamy jeszcze cen Galaxy M14 jednak nie powinny one znacząco odbiegać od tych zaprezentowanych w Ukrainie. Wersja 64 GB kosztuje tam 8299 hrywien, czyli około 1000 zł. Z kolei wariant 128 GB kosztuje już 8999 hrywien, czyli około 1080 zł.

Wygląda więc an to, że będzie to interesujący, dość mocny smartfon w przystępnej cenie. Jeśli nie wymagamy absolutnie najmocniejszych podzespołów i wielu aparatów, może to być świetny wybór za zdecydowanie mniejsze pieniacze, niż współczesne flagowce.