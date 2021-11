Możesz trollować kontakty z Teams panem Spinaczem

Spinacz z pakietu Office wiecznie żywy? Microsoft wprowadził go do Teams.

Spinacz pojawił się dawno temu w pakiecie biurowym Word - był to rok 1996! Niektórzy uznają go za praprzodka Siri i Asystenta Google. Teraz powrócił w komunikatorze Teams. A konkretnie - jako animowane i zwykłe naklejki, które może przesyłać w wiadomościach. Po co? Jak i każde inne naklejki - dla uatrakcyjnienia przekazu, aczkolwiek większość osób odbiera je jako niepotrzebne "przeszkadzajki".

Jeśli chcesz użyć Spinacza, znajdziesz go w naklejkach w dolnej części interfejsu. Można też wpisać w uch wyszukiwarce Clippy. W chwili obecnej jest do dyspozycji kilkanaście różnych wersji naklejek. Warto przypomnieć, że Spinacz kilka razy już powracał w różnych formach - była z nim nawet gra Ribbon Hero. Czy dzięki umieszczeniu go w Teams ponownie zyska na popularności? To pokażą nam kolejne miesiące.

