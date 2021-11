Możesz wygrać nawet 5000$ od Xiaomi!

Globalny konkurs fotograficzny Xiaomi Imagery Awards 2021 już się zaczął. Do wygrania bardzo atrakcyjne nagrody.

Według Xiaomi każdy, niezależnie od warsztatu fotograficznego, może dziś pokazać światu swoją wizję i wyobraźnię. Firma daje możliwość takiej ekspresji - konkurs fotograficzny Imagery Awards 2021 jest otwarty dla każdego.

Zasady

Zdjęcie konkursowe musi przedstawiać szczęśliwe momenty. Temat jest otwarty i dający sporo wolności artystycznej. Wystarczy poczuć, że to ten moment i mieć przy sobie aparat Xiaomi.

Można zgłosić do 20 zdjęć i do pięciu filmów konkursowych. Prace wgrywa się za pomocą strony internetowej - przejdź do strony.

Prace konkursowe można zgłaszać do 31 listopada 2021 roku. Fani z Mi Community mogą dodatkowo dodawać własne oceny do prac konkursowych.

Nagrody

Dla autora najlepszej pracy konkursowej Xiaomi przygotowało główną nagrodę pieniężną: 5 000 USD.

Dodatkowe nagrody za wybitne zdjęcia to 10 smartfonów Mi 11. Cztery premierowe flagowce Xiaomi 11T Pro powędrują do autorów zdjęć z najwyższą liczbą polubień. Jury konkursu tworzą znani zawodowi fotografowie i twórcy internetowi: Mattia Passarini, Max Rive i Mango Street.

Więcej o konkursie przeczytasz tu - przejdź do strony.

