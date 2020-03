Mozilla Firefox 74, czyli Facebook da się lubić!

Nowa edycja przeglądarki Firefox promowana jest takim właśnie hasłem. O co tu chodzi?

Mozilla opublikowała przeglądarkę Firefox 74 zgodnie z planem. Pierwsze, co wita nas po jej instalacji, to pokazana poniżej reklama Facebook Container. Jest to rozszerzenie, które działa nie tylko na Facebooku, ale również i Instagramie, a jego cel to blokowanie elementów przynależących do tych serwisów, które spotykamy na różnych stronach, a których kliknięcie pozwala na zbieranie informacji o naszej aktywności w sieci. Ponadto pojawia się funkcja blokowania instalowania w przeglądarce rozszerzeń firm trzecich.

Kolejna zmiana w kwestiach bezpieczeństwa to usunięcie wsparcia dla przestarzałych protokołów TLS 1.0 oraz TLS 1.1, które zostały już wyłączone domyślnie w październiku 2020 roku. Teraz zostają całkowicie wyrzucone. I słusznie - jak podaje Qualys SSL Labs, w chwili obecnej 97,1% witryn internetowych korzysta z TLS 1.2, a 26,5% wspiera TLS 1.3. Nowością widoczną dla użytkownika jest możliwość importu zakładek z nowego Edge na Windows i MacOS. Podczas prowadzenia rozmów wideo i głosowych, użytkowników przed podsłuchaniem chronić będzie mDNS ICE - technologia ta ma ukrywać adres IP za pomocą losowo wybranego ID.

Firefox 75 ma przynieść dużą nowość - zmieniony pasek adresu. Póki co wydanie Firefox 74 możesz pobrać, klikając na zakładce Pomoc i wybierając O programie Firefox. Aktualizacja zacznie pobierać się samoczynnie, a po jej wprowadzeniu niezbędny będzie restart przeglądarki.