Mozilla VPN opuszcza fazę beta, wkrótce finalna wersja

W lutym Mozilla wypuściła edycję beta swojej aplikacji VPN. Dzisiaj poinformowano, że jej finalna nazwa to Mozilla VPN i jesteśmy blisko jej finalnej edycji.

Mozilla szykuje się od dłuższego czasu do wejścia na rynek aplikacji VPN. Już w 2019 roku słyszeliśmy pierwsze informacje na ten temat, a w tym roku ukazała się edycja beta Firefox Private Network VPN. Teraz już wiadomo, że zmieni nazwę na MozillaVPN i za parę tygodni zostanie udostępniona jej finalna wersja. Początkowo było to rozszerzenie do przeglądarki Firefox, dostępne wyłącznie dla użytkowników z USA. W lutym wspomniana edycja beta miała postać aplikacji na systemy Android, Windows oraz ChromeOS. Dzisiaj Mozilla podaje, że edycja testowa pozwoliła jej na poznanie wielu aspektów działania aplikacji i przyczyniła się do likwidacji wielu bugów. Wersja finalna ma działać perfekcyjnie i dawać pełne bezpieczeństwo oraz poczucie prywatności w internecie.

Podobnie jak większość sieci VPN, także Mozilla VPN nie będzie produktem darmowym. Cena subskrypcji w dniu premiery wyniesie 4,99 USD/m-c (czyli niecałe 20 złotych). W jej ramach będzie można objąć ochroną do pięciu urządzeń, używających wspomnianych wcześniej systemów. Jednak na początku będzie dostępna tylko na terenie ameryki Północnej, a dopiero z biegiem czasu zagości na innych kontynentach. W przyszłości ma być również dostępna edycja na iOS.

