Mozilla aktualizuje Firefoxa z powodu zagrożenia zero-day

Zaledwie dzień po wypuszczeniu nowej, stabilnej wersji przeglądarki Firefox, potrzebna była jej szybka aktualizacja.

Dwa dni temu Mozilla opublikowała przeglądarkę Firefox 72, ale już wczoraj potrzebna była poprawka, dlatego najnowsza edycja to 72.0.1. Powodem jej realizacji jest wykryte zagrożenie typu zero-day , a konkretnie - bug w kompilatorze SpiderMonkey (jest to wieloplatformowy silnik JavaScriptu). Bug ten ma nazwę kodową CVE-2019-17026. Co ciekawe, zgłosił go do Mozilli chiński producent oprogramowania antywirusowego - Qihoo 360, który odpowiada także za bezpieczną przeglądarkę 360 Secure Browser - a producent natychmiast określił bug jako "krytyczny", czyli przyznał mu najwyższy stopień zagrożenia.

Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w czerwcu, gdy Mozilla musiała załatać inny rodzaj krytycznej luki. Dlatego jeśli korzystasz z Firefoxa w najnowszej wersji, kliknij na zakładkę Pomoc, a następnie O programie Firefox. Aktualizacja powinna zacząć pobierać się automatycznie, a po jej instalacji potrzebne jest ponowne uruchomienie przeglądarki.