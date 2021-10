Mozilla blokuje dwa szkodliwe rozszerzenia dla Firefoxa

Wtyczki Bypass oraz Bypass XM zostały zainstalowane przez 455 tysięcy użytkowników. Jesteś wśród nich?

Mozilla odkryła już w czerwcu, że oba te rozszerzenia wpływają na API i uniemożliwiają aktualizację przeglądarki Firefox. Działanie obu - czyli Bypass oraz Bypass XM - polegało na przechwytywaniu żądań przekierowań, co ostatecznie prowadziło do braku możliwości wprowadzania nowych elementów do przeglądarki. A jak wiemy, zawierają one nie tylko nowe funkcje, ale także mają zawsze sporo poprawek związanych z bezpieczeństwem oraz wydajnością. Firefox jest bardzo czuły na tym punkcie - każda mniejsza lub większa aktualizacja przynosi zmiany na tych polach. Przez blokowanie aktualizacji użytkownicy byli pozbawiani najnowszych mechanizmów obronnych przeciwko śledzeniu i ewentualnym atakom.

W edycji Firefox 91.1 zmieniono mechanizmy połączeń związanych z ważnymi żądaniami - jak aktualizowanie przeglądarki właśnie - co powinno ominąć problem. Wstrzymano również przyjmowanie do sklepu z rozszerzeniami mechanizmów korzystających z proxy API. Sytuacja ta potrwa do momentu, gdy uda się opracować kod pozwalający na ochronę użytkowników przed blokowaniem. Mechanizm ten został nazwany Proxy Failover.

Zobacz również:

Foto: Bleeping Computer

Źródło: Bleeping Computer