Mozilla chce wprowadzić język Julia do Firefoxa

Mozilla daje grant na rozwój języka programowania Julia, który ma w przyszłości zagościć w przeglądarce Firefox.

Twórcy języka Julia otrzymali fundusze w ramach Mozilla Research Grants. Fundacja ma na oku zarówno ten język, jak i R, ponieważ są one stworzone w celu wykonywania zaawansowanych obliczeń numerycznych i statystycznych w naukach komputerowych. Po odpowiednim rozwinięciu mają zostać zaimplementowane w przeglądarce Firefox za pomocą WebAssembly. W efekcie mają działać za pomocą specjalnych wtyczek, usprawniając działanie przeglądarki. Język programowanie Julia powstał w 2009 roku na MIT, a został udostępniony publicznie trzy lata później, budząc spore zainteresowanie. Szybko znalazł się na liście 50 najpopularniejszych języków programowania na świecie, a jego repozytorium na GitHub cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Jest on udostępniany na zasadach open source, a jak opisują go sami twórcy: łączy w sobie możliwości środowisk R i Python z szybkością Javy i C++. Głównym celem języka jest rozwiązywanie problemów analitycznych oraz związanych z big data.

Mozilla cały czas dba o nowe rozwiązania dla użytkowników, a w kwietniu b.r. zaoferowała nagrodę dla osoby, której uda się skutecznie wprowadzić do Firefoxa port przeglądarki Tor. Efektem ma być stworzenie super-trybu prywatnego, nazwanego po prostu Super Private Browsing (SPB). Jak na razie jedyną przeglądarką, która ma takie rozwiązanie, jest Brave. Co zabawne, przeglądarkę tą współtworzy Brendan Eich, jeden ze współzałożycieli Mozilli. Jednak ta nie może skorzystać z podobnych rozwiązań, ponieważ Brave używa Chromium.