Mozilla naprawia 18-letni bug w Firefoxie. Lepiej późno niż wcale

Po raz pierwszy zauważono go 12 kwietnia 2005 roku i towarzyszył wszystkim edycjom przeglądarki.

Na wstępie uspokoję od razu, że żaden z użytkowników nie był zagrożony, ponieważ problem dotyczy arkuszy stylów CSS, a konkretnie - selektora ::first-letter. Jak się okazuje, od samego początku istnienia przeglądarki Firefox działał on w sposób nieprawidłowy. Jego zadaniem jest wyświetlanie w specyficzny sposób pierwszego znaku linii w sytuacji, gdy nie ma przed nią innej treści, np. grafiki lub tabelki. Po latach wyszło na jaw, że selektor nie spełniał swojego zadania, a przyczyna leżała w samym silniku Gecko, z którego korzysta Firefox.

Fot.: Techspot

Co ciekawe, inne ówczesne przeglądarki - Safari 1.0 i Opera 7,5 - nie miały tego problemu. W 2014 roku, a więc niemal 9 lat po premierze Firefoxa, próbowano naprawić problem, ponieważ dostosowywano Firefoxa do najnowszych, ustalonych przez World Wide Web Consortium, standardów CSS. Wówczas jednak nie wyszło. Ostatecznie udało się naprawić go 20 grudnia 2022 roku, a poinformowano o tym wczoraj. Czy odczujemy jakąś różnicę? Niezbyt, chyba, że na stronie deweloper korzystał ze wspomnianego selektora. Dlatego o załataniu 18-letniego buga informuję wyłącznie w ramach ciekawostki.

Źródło: TechSpot