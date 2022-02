Mozilla ostrzega: Chrome i Firefox w edycjach 100 mogą nie otwierać większości stron

W tym roku czekają nas edycje z numerami 100 najpopularniejszych przeglądarek. Jak się jednak okazuje, mogą być z nimi poważne problemy

Mozilla ostrzega deweloperów, że nadchodzące edycje 100 przeglądarek Firefox i Chrome będą sprawiać stronom problemy. Winna jest aplikacja kliencka - user agent, a konkretnie konieczność obsłużenia przez nią trzycyfrowego numeru. Jak to działa? Mówiąc bardzo obrazowo - gdy odwiedzasz witrynę, user-agent wysyła żądanie do strony, umożliwiające jej sprawdzenie wersji przeglądarki i udzielnie odpowiedzi związanej ze wsparciem dla danego wydania. Na przykład w wersji Firefox 97 user-agent wygląda tak:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:97.0) Gecko/20100101 Firefox/97.0

W Google Chrome 98 natomiast tak:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.82 Safari/537.36

Jeszcze w sierpniu 2021 roku Mozilla wypuściła testowo wersję Firefox 100, a parę tygodni później to samo ze swoją przeglądarką zrobiło Google. Jak się okazało - trzycyfrowy numer edycji przeglądarki uniemożliwia prawidłowe działanie stron internetowych. Problem leży także po stronie bibliotek, z których korzystają witryny - nie były one przewidziane do obsługi stron mających tyle cyfr. Ponieważ producenci zdają sobie sprawę z zagrożeń, pracują nad tym, aby rozwiązać ten problem.

