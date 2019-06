Mozilla prezentuje nowego Firefoxa dla systemu Android

Mozilla zapowiedziała nową przeglądarkę mobilną na jesień tego roku, ale już można pobierać jej edycję preview.

Wraz z Firefox Preview, Mozilla kontynuuje rozwój swojego silnika GeckoView, trzymając się cały czas z daleka od należącego do Google Blink. Producent twierdzi, że nowy Firefox jest dwukrotnie szybszy od poprzedniej edycji Firefoxa dla Androida i dorównuje wydajnością mobilnej wersji Chrome. Ma minimalistyczny interfejs, a pasek nawigacji został umieszczony na dole. Jest to bardzo praktyczne, a użytkownicy nie muszą wędrować palcem w celu nawigowania. Funkcje dodawania do zakładek oraz dzielenia się treścią wyskakują w okienku przy adresie, dzięki czemu są zawsze pod ręką. Nie brak także domyślnie włączonej ochrony przed śledzeniem - która ostatnio jest przez Mozillę mocno promowana. Inwazyjne trackery mają być blokowane, przez co przeglądanie stron stanie się szybsze i bezpieczniejsze.

Firefox Preview oferuje również Kolekcje, czyli możliwość gromadzenia witryn i zarządzania nimi. Dzięki temu masz te same zarówno na smartfonie, jak i komputerze. Jak na razie udostępniono wczesną wersję przeglądarki, która może działać bardzo niestabilnie, jednak z biegiem czasu będzie ona coraz lepsza, aż dojdzie w końcu do pełnej wersji stabilnej. Jej używanie w tej formie jest zalecane przede wszystkim deweloperom, jeśli jednak chcesz wypróbować ją osobiście, jedynym warunkiem jest poinformowanie Mozilli o Twoich odczuciach dotyczących użytkowania. A przeglądarkę Firefox Preview znajdziesz tutaj.