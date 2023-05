Mozilla przeprasza użytkowników Firefoxa. Za co?

Firefox zawsze był ceniony za wysoki poziom ochrony prywatności, jednak pojawił się w nim element, który spotkał z dezaprobatą użytkowników.

Fundacja Mozilla reklamuje przeglądarkę Firefox jako przyjazną dla użytkowników w stopniu maksymalnym - dotyczy to zarówno ochrony przed szpiegowaniem, jak i uporczywymi reklamami. Co więcej, ad blockery są przez fundację mocno promowane i określane jako "najlepsi przyjaciele internautów". Jak pokazują statystyki, przeciętny użytkownik sieci widzi ok. 4 tysięcy reklam dziennie. Ad blockery pozwalają ograniczyć tę ilość, jednakże Mozilla sama w sobie zaczęła wyświetlać reklamy. Dotyczą one jej własnego rozwiązania VPN.

Jest to sieć prywatna oparta na modelu subskrypcyjnym, która obecnie dysponuje setkami serwerów w ponad 30 krajach. Służy zarazem Mozilli jako jedno ze źródeł dochodu, jednak irytuje fakt, że reklama tego rozwiązania wyświetlana jest na cały ekran, a ponadto nie można jej pominąć. Co więcej - nie działają na nią adblockery. Wygląda w ten sposób:

Fot.: TechSpot

Jeszcze gorzej, że odnotowano przypadki, w których wyświetlana reklama powodowała problemy z połączeniem sieciowym! Zostały one zgłoszone na platformę Bugzilla, gdzie zajęli się problemem deweloperzy Mozilli. Jednak narzekań było tyle, że fundacja wycofała się z emitowania reklamy i czynnik odpowiedzialny za tę akcję został wycofany. Mimo to niesmak u wielu użytkowników pozostał.

Zobacz również:

Źródło: TechSpot