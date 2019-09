Mozilla przyśpiesza - nowy Firefox co 4 tygodnie

Zaczynając od edycji Firefox 74 (marzec 2020), Mozilla będzie wypuszczać nowe wersje przeglądarki równo co cztery tygodnie.

Mozilla ogłosiła dzisiaj nowy schemat aktualizacji przeglądarki Firefox- dotychczasowa przerwa ośmiu tygodni pomiędzy jednym a drugim wydaniem zostanie za pół roku skrócona o połowę, do czterech tygodni. Jest to pierwsza taka zmiana od 2011 roku, kiedy to zmieniono schemat aktualizacji w obliczu narastającej konkurencji ze strony Chrome. Jak napisano na oficjalnym blogu, nowy schemat aktualizacji dopasowany jest do obecnych możliwości fundacji, a także spełnia prośby o szybsze aktualizacje, jakie przesyłali użytkownicy. Początek zmian zobaczymy już wkrótce - wersja 70 ukaże się siedem tygodni po aktualnej (czyli 69), a 71 sześć po 70. Kolejne aktualizacje - 72 i 73 - będą mieć miejsce w styczniu i lutym, oddzielone od siebie pięcioma tygodniami. Wydanie 74 ukaże się 4 tygodnie po 72 i tak już pozostanie.

Jak pokazuje to powyższa rozpiska, Mozilla już zaplanowała 13 kolejnych edycji przeglądarki. Jak uzasadniono to we wpisie: "Krótszy cykl publikacji pozwoli na lepsze dopasowanie się do wymagań użytkowników oraz rynku". Ewentualne wprowadzenie płatnej edycji dla firm nie zmieni w żaden sposób planowanego tempa. W związku z planowanym przyśpieszeniem, można spodziewać się także szybszych wersji beta.