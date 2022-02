Mozilla szuka nowych źródeł dochodu

Fireofx to świetna przeglądarka, jednak jej udział na rynku jest niesatysfakcjonujący dla producenta. Dlatego szuka on uporczywie nowych sposobów na zarobienie.

Firefox na koniec stycznia miał udział w rynku wynoszący 9,16%. To niezły wynik - udało się odbić od okolic 7%, jednak daleki od osiągnięć konkurencji, a przede wszystkim dominującego Chrome. Choć Fundacja Mozilla robi wszystko, aby uatrakcyjnić Firefoxa - obraz w obrazie, wsparcie dla wtyczek, mocny nacisk na prywatność - jakoś nic nie może zaskoczyć na tyle, aby przeglądarka efektownie zyskała.

Jednym z posunięć Mozilli była redukcja zespołu, co przyniosło oszczędności. Aczkolwiek zwolnieni pracownicy zdradzili tu i ówdzie, że Firefox jest na przegranej pozycji i nie ma szans na to, aby zaczął naprawdę liczyć się na świecie. Czy to prawda? Trudno powiedzieć. W Polsce przeglądarka ma się dobrze, choć odnotowała spadek z 18,46 w grudniu na 16,7% styczniu. W chwili obecnej głównym sposobem na zarobek Fundacji jest umowa z Google - wyszukiwarka producenta jest domyślną w Firefoxie. Jak podają przecieki, Google płaci za to 400 mln USD rocznie. Jednak uzależnienie od rywala nie jest dobre, dlatego Mozilla szuka sposób na zmianę stanu rzeczy.

W tym celu planuje wprowadzić swoje płatne usługi. Pierwszą jest Mozilla VPN, kosztująca 10 USD miesięcznie. Oferuje solidne szyfrowanie, politykę braku zbierania logów, a także wszystkie funkcje Firefoxa. Jak szacują analitycy, może to zwiększyć przychody producenta o 14%. A co poza tym? Jak na razie Mozilla nie zaprezentowała żadnych planów, jednak wiemy, że cały czas działa, więc być może wkrótce zobaczymy jej nowe propozycje.

