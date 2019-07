Mozilla uruchamia płatną, wolną od reklam subskrypcję

Mozilla ruszyła z zapowiedzianą jakiś czas temu usługą subskrypcyjną. Kosztuje 4,99 USD miesięcznie, a co w zamian?

Mozilla szczyci się tym, że od lat stara się dostarczyć użytkownikom rozwiązania maksymalnie gwarantujące prywatność podczas przeglądania sieci za pomocą przeglądarki Firefox i innych. Jako że wszystko robione jest za darmo, trzeba skądś wziąć fundusze na dalszy rozwój. Jednym z pomysłów jest płatna subskrypcja, która właśnie ruszyła - za 4,99 dolarów miesięcznie użytkownik otrzymuje możliwość przeglądania internetu bez reklam, a pieniądze są dzielone pomiędzy Mozillę, a twórców treści. Jak podaje Mozilla na swojej witrynie, dochód jest dzielony równo pomiędzy wszystkie odwiedzane przez użytkownika witryny. Z jednej strony ma to zwiększyć komfort przeglądania sieci, z drugiej - wesprzeć właścicieli stron.

Ale to nie wszystko. Zgodnie z informacjami, dla subskrybentów mają być dostępne wersje audio wielu artykułów i treści, a także aplikacje pomagające w znajdowaniu odpowiednich treści i "polecanki" co ciekawszych artykułów w sieci (coś jak Wiadomości Google). Do tego będzie można synchronizować ulubione zakładki pomiędzy przeglądarkami Mozilli na różnych urządzeniach. A co z zapowiadanym VPN? Ruszyła jego wersja dla chętnych, a dostępne są trzy rodzaje abonamentu - i tanio nie jest. A konkretnie: 4,99, 9,99 i 12,99 USD na miesiąc. Jak na razie zarówno subskrypcja bez reklam, jak i VPN dostępne są dla osób, które ich szukają.

Nie wiemy jeszcze, jak Mozilla zaoferuje te usługi szerszemu gronu użytkowników. Ciężko również obecnie powiedzieć, jakim będą cieszyć się zainteresowaniem. W chwili obecnej internauci zazwyczaj używają adblockerów, a VPN mają od innych dostawców - lub korzystają z przeglądarki Opera, w której to rozwiązanie jest wbudowane.