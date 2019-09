Mozilla uruchamia płatne wsparcie oraz testuje własny VPN

Ile kosztuje wsparcie i co właściwie daje? Kiedy spodziewać się VPN w przeglądarce? Wyjaśniamy.

Mozilla oferuje płatne wsparcie dla firm oraz instytucji, co kosztuje 10 dolarów za jedną instalację przeglądarki. Co w zamian? Wsparcie skupia się oczywiście na funkcjach oraz opcjach dedykowanych biznesowi, w tym dostarczaniu łatek krytycznych luk, pomocy technicznej online w przypadku problemów, możliwości prywatnego zgłaszania bugów, a także dostęp do harmonogramu aktualizacji i listy wyjątków krytycznych. Wspiera wszystkie przeglądarki Firefox, niezależnie od używanego systemu operacyjnego. Aby zgłosić przystąpienie do programu Premium, należy przejść na tę stronę i wypełnić formularz w celu uzyskania dalszych informacji

Sieć VPN w przeglądarce Mozilla dostępna jest jako rozszerzenie, jednak jak na razie program pilotażowo-testowy obejmuje tylko i wyłącznie użytkowników na terenie USA. Wychodzi więc na to, że jeśli chcemy wypróbować w Polsce sieć VPN w przeglądarce Firefox, trzeba się połączyć z internetem... inną siecią VPN i wybrać serwer w USA. Pomijając to - rozszerzenie będzie mogło być w dowolnej chwili włączane i wyłączane, dzięki czemu sam użytkownik decyduje, kiedy go używać. W chwili obecnej jest ono darmowe, jednak ostatecznie ma być usługą płatną.