Mozilla usunie wsparcie dla FTP z Firefoxa

W planach Mozilli jest usunięcie wsparcia dla protokołu FTP z Firefoxa. Powód to oczywiście bezpieczeństwo.

W wywiadzie dla portalu ZDNET, Michał Nowotny wyjaśnił, że FTP już od dawna nie jest bezpiecznym protokołem wymiany plików, a pod względem wygody i wydajności znacznie ustępuje HTTPS. Część kodu używanego przez FTP jest już dość wiekowa, a pomimo tego ciągle można znaleźć w niej niebezpieczne luki. Firefox 77, który został zaplanowany na czerwiec b.r., będzie pierwszą edycją przeglądarki pozbawioną wsparcia dla tego protokołu. Aczkolwiek kto będzie bardzo chciał, może włączyć je w ustawieniach przeglądarki. Wystarczy wpisać about: config i można wybierać dokładne ustawienia.

A co oznacza ten brak dla przeciętnego użytkownika, który używa Firefoxa do przeglądania sieci i nie grzebie w ustawieniach? Przede wszystkim nie będzie możliwe zobaczenie linków FTP, ani też nie będzie możliwości pobierania plików w ten sposób. Co ciekawe i dziwne, całkowicie kod powiązany z FTP zostanie usunięty na początku 2021 roku. Po tym czasie nie będzie takiej funkcji w ustawieniach. A dlaczego to dziwne? Skoro jest przestarzały i niebezpieczny, jaki sens utrzymywać go jeszcze przez ponad 9 miesięcy? Na to pytanie odpowiedzi nie ma. Wiemy natomiast, że również Chrome pozbywa się wsparcia dla FTP.

Źródło: ZDNET