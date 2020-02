Mozilla wprowadza domyślne szyfrowanie DNS w Firefoxie

Mozilla od kilku wydań Firefoxa kładzie duży nacisk na rozwiązania chroniące prywatność użytkownika. Kolejnym elementem jej zwiększania jest wprowadzenie domyślnego szyfrowania DNS. Co to oznacza w praktyce?

Nowa funkcja w Firefoxie na początku będzie domyślna dla użytkowników w USA, jednak jej wprowadzanie może zająć parę tygodni. Dopiero po tym czasie zostanie udostępniona globalnie. Jest to szyfrowane DNS over HTTPS (DoH), a jego zadanie wyjaśnia sama nazwa - jest to szyfrowanie żądań DNS. Bez tego informacje o odwiedzanych przez użytkownika stronach mogą być widoczne dla hakerów. Jak wyjaśnia to Mozilla na swojej stronie:

"DNS to baza danych, która zajmuje się łączeniem "ludzkich nazw", jak np. www.mozilla.org, z ich nazwami "komputerowymi", czyli adresami IP, np. 192.0.2.1. Zaglądając do takiej bazy, przeglądarka wie, z jaką stroną ma połączyć użytkownika, który wpisał określoną nazwę do paska adresu lub wyszukiwarki. DoH to rozwiązanie, które utrudnia firmom trzecim zbieranie informacji o tym, jakie strony odwiedzał użytkownik. Po prostu - szyfruje, czyli ukrywa, historię odwiedzin zapisaną w przeglądarce."

Do szyfrowania DoH Mozilla używa dwóch "zaufanych" implementacji: Cloudflare oraz NextDNS. W przyszłości ma korzystać również z innych rozwiązań. Nie jest to nowość - już w tej chwili można włączyć tę opcję ręcznie. W tym celu należy wejść w Ustawienia, zjechać do działu Sieć i wejść tam w Ustawienia, a następnie zaznaczyć opcje DNS poprzez HTTPS. I jeśli ktoś ceni sobie prywatność - powinien to zrobić. A pozostaje zagadką, czemu Mozilla wprowadza to rozwiązanie domyślnie tylko w USA.