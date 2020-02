Mozilla wprowadzi WebAssembly do Firefoxa

Popularny Firefox będzie mógł wkrótce uruchamiać elementy i biblioteki firm trzecich w wyizolowanym środowisku. Co to oznacza dla przeciętnego użytkownika?

Mozilla wprowadzi do przeglądarki Firefox w wersji 74 (planowana na marzec) wyizolowane środowisko, opierające się na technologii WebAssembly. Rozwiązanie to otrzymało nazwę RLBox, a pozwala przeglądarce na uruchamianie elementów firm trzecich - jak biblioteki - bez zagrożenia stabilności i bezpieczeństwa. WebAssembly jest to otwarty standard przenośnego zapisu binarnego, często stosowany w celu uruchamiania aplikacji webowych. Wspiera szereg języków programowania, jak C, C++ czy Rust, co pozwala na działanie pisanych w nich aplikacji w przeglądarce.

Firefox ma już gotową infrastrukturę do zaimplementowania WebAssembly (w skrócie - Wasm). Jak odczuje to użytkownik? Przede wszystkim Firefox nie będzie dzięki temu narażony na problemy z pamięcią, co ma wpłynąć na ogólne działanie przeglądarki. Ponadto uruchamianie w środowisku sandboksowym aplikacje i komponenty firm trzecich w razie wadliwego działania nie spowodują problemów z samą przeglądarką, dzięki czemu zawsze będzie można cieszyć się jej niczym niezakłóconym działaniem.