Można już pobierać Elden Ring, ale tylko na konsolach Xbox

Posiadacze konsol Xbox mogą się już przygotować do długo wyczekiwanej premiery Elden Ring. Co z pozostałymi graczami?

Do premiery Elden Ring został nieco ponad tydzień, na temat gry wiemy już niemal wszystko. Możemy zatem śmiało zaplanować urlop i przygotować się do debiutu produkcji From Software. Niektórzy gracze są jednak faworyzowani i ze znacznym wyprzedzeniem mogą pobrać grę. Elden Ring na konsolach Xbox One i Xbox Series X/S jest już dostępny dla osób, które złożyły zamówienia przedpremierowe. Do pobrania czeka na nas 49 GB danych, co jak na dzisiejsze standardy nie jest wysoką liczbą. Co ciekawe, rozmiar gry jest identyczny na Xbox One i Xbox Series X/S. Może to oznaczać, że w dniu premiery tytułu posiadacze konsol nowej generacji będą musieli pobrać dodatkową aktualizację stworzoną specjalnie dla nich.

Co z posiadaczami innych urządzeń? Tu nie mamy najlepszych wieści. Większość graczy będzie musiała poczekać z pobraniem plików z grą do dnia jej debiutu, czyli 25 lutego. Nieco wcześniej - 23 lutego, skorzystać z pre-loadu będą mogły skorzystać osoby, które zamówiły grę przedpremierowo na PlayStation 4 i PS5. Niestety, nie wiemy jeszcze ile gra dokładnie zajmie miejsca na konsolach Sony.

