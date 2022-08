Można już porozmawiać z najnowszym „inteligentnym” chatbotem

Meta dąży do stworzenia chatbota zdolnego do nawiązania swobodnej „ludzkiej” konwersacji. BlenderBot 3 jest kolejnym etapem na tej drodze.

Najnowocześniejszy chatbot bazujący na sztucznej inteligencji (AI) został udostępniony w sieci. Jego twórcy z koncernu Meta (dawniej Facebook) liczą na zebranie opinii od osób, które zdecydują się na konwersację z programem. Bot nazywa się BlenderBot 3 i wydaje się, że na razie dostęp do niego mają tylko mieszkańcy USA. Meta twierdzi, że BlenderBot 3 jest w stanie prowadzić ogólne pogawędki, ale także odpowiadać na szczegółowe pytania z różnych dziedzin: „od przepisów kulinarnych do wyszukiwania w mieście udogodnień dla dzieci”.

Bot jest prototypem, a oparto go na wcześniejszych pracach firmy Meta z tak zwanymi modelami dużych języków (LLM) – potężnym, ale wadliwym oprogramowaniem do generowania tekstu, którego najbardziej znanym przykładem jest GPT-3 OpenAI. Podobnie jak wszystkie LLM, BlenderBot był początkowo szkolony na ogromnych zestawach danych tekstowych, w których poszukiwał wzorców statystycznych w celu wygenerowania języka. Takie systemy okazały się niezwykle elastyczne i miały wiele zastosowań, od generowania kodu dla programistów po niesienie pomocy autorom w napisaniu kolejnego bestsellera. Jednak modele te mają również poważne wady: zwracają błędy w swoich danych treningowych i często „fantazjują” w odpowiedziach na pytania użytkowników. To duży problem, jeśli ktoś chciałby je zastosować w roli cyfrowych asystentów.

Ten ostatni problem jest czymś, co Meta chce przetestować za pomocą BlenderBota. Korzystną cechą chatbota Mety jest to, że potrafi przeszukiwać internet w trakcie rozmowy na określone tematy. Co ważniejsze, użytkownicy mogą następnie kliknąć jego odpowiedzi i sprawdzić, skąd pochodzą informacje. Innymi słowy, BlenderBot 3 może cytować swoje źródła.

Udostępniając chatbota publicznie, Meta chce zebrać opinie na temat różnych problemów, z jakimi borykają się duże modele językowe. Użytkownicy, którzy rozmawiają z BlenderBotem, będą mogli oznaczyć wszelkie „podejrzane” odpowiedzi z systemu. Meta mówi, że włożyła dużo wysiłku w to, aby „zminimalizować używanie przez boty wulgarnego języka, obelg i kulturowo niewrażliwych komentarzy”. Użytkownicy przed podjęciem konwersacji będą musieli wyrazić zgodę na gromadzenie swoich danych, co oznacza, że ich rozmowy i opinie będą przechowywane, a następnie publikowane przez koncern w celu wykorzystania przez społeczność badawczą AI.

– Zobowiązujemy się do publikowania wszystkich danych, które zbieramy w wersji demo, w nadziei, że uda nam się ulepszyć konwersacyjną sztuczną inteligencję – powiedział magazynowi The Verge Kurt Shuster, inżynier ds. badań w Meta, który pomógł stworzyć BlenderBota 3.

Publiczne udostępnianie prototypowych chatbotów AI było w przeszłości ryzykownym posunięciem dla firm technologicznych. W 2016 r. Microsoft wypuścił na Twitterze chatbota o nazwie Tay, który uczył się w interakcji z użytkownikami. Twitterowicze przekornie nauczyli Taya wygłaszania rasistowskich, antysemickich i mizoginistycznych oświadczeń. W reakcji Microsoft wyłączył bota w niecałe 24 godziny po uruchomieniu. Meta przekonuje, że świat sztucznej inteligencji bardzo się zmienił od czasu „awarii” Taya i że BlenderBot ma różnego rodzaju zabezpieczenia, które zapobiegną błędom popełnionym przez Microsoft.

Mary Williamson, kierowniczka ds. inżynierii badawczej w Facebook AI Research (FAIR) mówi, że Tay został zaprojektowany do uczenia się w czasie rzeczywistym w interakcji z użytkownikami, zaś BlenderBot jest modelem statycznym. Oznacza to, że jest w stanie zapamiętać to, co użytkownicy mówią oraz zachowuje te informacje za pomocą plików cookie przeglądarki, które mogą przydać się, jeśli użytkownik wyjdzie z programu i wróci później. Dane te jednak są wykorzystywane w dalszej kolejności i tylko do ulepszania systemu.

– To tylko moja osobista opinia, ale ten przypadek [Taya] był stosunkowo niefortunny, ponieważ wywołał „zimę chatbotów”, podczas której firmy bały się udostępniać publicznie chatboty w celach badawczych – mówi Williamson.

Williamson twierdzi, że większość używanych obecnie chatbotów jest wąsko wyspecjalizowana i zorientowana na zadania. Tak jest na przykład w przypadku botów obsługi klienta, które często po prostu prezentują użytkownikom wstępnie zaprogramowane drzewo dialogowe, zawierające ograniczony zbiór możliwych odpowiedzi. Po jego wyczerpaniu pytanie jest przekazywane człowiekowi, który stara się na nie odpowiedzieć. Prawdziwym wyzwaniem jest zbudowanie systemu, który może prowadzić rozmowę tak swobodnie i naturalnie jak człowiek. Meta twierdzi, że jedynym sposobem na osiągnięcie tego jest umożliwienie botom prowadzenia swobodnych i naturalnych rozmów.

– Ten brak tolerancji dla botów mówiących nieprzydatne rzeczy – w najszerszym tego słowa znaczeniu – jest niefortunny – mówi Williamson. – To, co staramy się robić, to publikować bardzo odpowiedzialnie i popychać badania do przodu.

Oprócz umieszczenia BlenderBota 3 w sieci Meta opublikowała również jego kod źródłowy, zestaw danych szkoleniowych i mniejsze warianty modeli. Wszyscy chętni mogą również za pomocą specjalnego formularza poprosić o dostęp do największego modelu, który ma aż 175 miliardów parametrów.

Źródło: The Verge