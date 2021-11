Można się rozejść - nawet 15-letnie komputery jednak z aktualizacjami Windows 11 [AKTUALIZACJA 2.11.2021]

Finalnie może okazać się, że komputery niekompatybilne z Windows 11 i tak otrzymają nowy system i aktualizacje zabezpieczeń. Urządzenia mające 10 lat otrzymały nowe łatki udostępnione w ramach pierwszego Patch Tuesday dla Windows 11.

Microsoft zauważalnie zwiększył wymagania systemu operacyjnego Windows 11. W związku z koniecznością posiadania nowoczesnego procesora i modułu TPM 2.0 spora ilość komputerów i laptopów z Windowsem 10 nie otrzyma aktualizacji do Windowsa 11.

Windows 11

W trakcie trwającego cały czas zamieszania Microsoft kilkukrotnie zmieniał swoje podejście. Aktualnie nowe oprogramowanie i wszystkie poprawki zabezpieczeń otrzymują komputery, które są w pełni kompatybilne z Windows 11. Jednocześnie firma nie zamierza blokować instalacji Windowsa 11 na niekompatybilnych komputerów. Gigant z Redmond przekazał jednak, że nie będzie oferował dla nich wsparcia oraz krytycznych aktualizacji zabezpieczeń.

Jednocześnie Microsoft wydał oficjalną instrukcję obejścia wymogu stosowania modułu TPM 2.0 w komputerach z systemem operacyjnym Windows 11.

Zgodnie z najnowszymi wiadomościami przekazanymi przez portal HTNovo komputery niespełniające wymagań Windowsa 11 otrzymały pierwsze aktualizacje zbiorcze udostępnione we wtorek w ramach akcji Patch Tuesday.

W chwili obecnej brakuje oficjalnego oświadczenia w sprawie, ale wszystko wskazuje na to, że Microsoft nie ograniczy aktualizacji dla niekompatybilnych komputerów.

AKTUALIZACJA 15.10.2021

Do sieci napływają kolejne raporty od użytkowników Windowsa 11. Okazuje się, że nawet bardzo leciwe konstrukcje, które nie spełniają wymagań systemu operacyjnego otrzymały łatki udostępnione w ramach pierwszej akcji Patch Tuesday dla Windowsa 11.

Komputery z procesorami Intel Core drugiej generacji - Sandy Bridge - otrzymały najnowsze poprawki. Mowa o urządzeniach, które trafiły na rynek w 2011 roku i pierwotnie pracowały pod kontrolą Windowsa 7.

Aktualnie brakuje nadal jasnego stanowiska Microsoftu. Firma przestrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za instalacje Windowsa 11 na niewspieranych komputerach. Będzie to jednak prawdodpobnie jedynie zasłona dymna, aby w razie problemów firma nie musiała udzielać pomocy posiadaczom starszych pecetów.

AKTUALIZACJA 18.10.2021

Po kilku dniach do sieci napływają kolejne raporty. Na reddicie znajdziemy wiele postów potwierdzających nasze wcześniejsze przypuszczenia. Microsoft wprowadził aktualizację Windowsa 11 na wszystkie komputery, które pracują pod kontrolą tego systemu operacyjnego. Mowa już nie tylko o nieco starszych komputerach z procesorami 6 i 7 generacji. Najnowsze łatki Patch Tuesday otrzymały również jednostki wyposażone w układy Core 2 Duo, które sprzedawane były w latach 2008-2010.

AKTUALIZACJA 21.10.2021

W sieci można już znaleźć mnóstwo informacji potwierdzających, ze nawet bardzo stare komputery bez problemu radzą sobie z obsługą Windowsa 11, a na dodatek otrzymują wszystkie aktualizacje zabezpieczeń. Ostatnimi czasy głośno było o pewnym użytkowników, który uruchomił Windowsa 11 na 14-letnim komputerze z procesorem Intel Pentium 4 661. Co ciekawe program :Sprawdzenie kondycji komputera" stwierdził, że procesor ten spełnia wymagania założone przez firmę Microsoft. A robi to pomimo braku dwóch rdzeni i obsługi nowoczesnych standardów.

Wyżej wymienione sytuacje potwierdzają, że odcięcie od aktualizacji starszych komputerów jest straszakiem ze strony firmy Microsoft, która chce odciąć oficjalne wsparcie i pomoc techniczną dla posiadaczy starszego sprzętu. Domyślamy się, że nigdy nie korzystałeś z usług pomocy Microsoftu, więc spokojnie możemy założyć, że aktualnie nawet jak masz stary komputer to niewiele stracisz. Nie wiemy ile czasu potrwa taki stan rzeczy, ale domyślamy się, że tak długo jak roczny proces darmowej aktualizacji Windowsa 7/8/8.1 do Windowsa 10, który nigdy się nie zakończył.

AKTUALIZACJA 25.10.2021

Problemy ze sztucznym ograniczeniem udostępniania Windowsa 11 oraz aktualizacji zabezpieczeń bardzo zainteresowały naszych czytelników oraz internautów z całego świata. Szukając informacji dotyczących aktualizacji do Windowsa 11 natknąłem się na ciekawe statystyki dotyczące rynku komputerów osobistych. Na podstawie badań przeprowadzonych przez firmę Gartner policzono ile komputerów "nieoficjalnie" dostanie aktualizację do Windowsa 11 i kolejnych aktualizacji zabezpieczeń.

Wiemy już, że Windowsa 11 da się uruchomić na komputerach z procesorami Pentium 4 z 2006 roku. Do porównania wybraliśmy dane z przedziału lat 2006-2017. Właśnie wtedy sprzedawane były komputery, które nie spełniają wymogów formalnych aktualizacji do Windowsa 11. Chodzi oczywiście o za stare procesory.

Na przestrzeni 11 lat sprzedano aż 3,62 miliarda komputerów, które potencjalnie mogłby zostać zaktualizowane do Windowsa 11. Microsoft wydając decyzję o braku aktualizacji przyczynia się do dodatkowego zaśmiecenia środowiska działającymi komputerami, które zostały wymienione tylko ze względu na brak aktualizacji do nowszej wersji systemu.

ThinkPad z 2014 roku

Wielu z nas wciąż korzysta z kilkuletnich komputerów, które świetnie sprawdzają się w codziennych czynnościach. Na rynku znajdziemy bardzo dużo urządzeń z lat 2013-2017 (w tym okresie wyprodukowano prawie 1,5 miliarda komputerów) wyposażonych w procesory Intel Core 4 generacji i nowszych. Będąc w posiadaniu takiego komputera mamy do wyboru pozostanie z Windowsem 10 do 2025 roku i wymiana komputera za kilka lat (taki scenariusz preferuje Microsoft) lub "nielegalna" aktualizacja do Windowsa 11.

AKTUALIZACJA 2.11.2021

W sieci było głośno o Windowsie 11 uruchomionym na komputerze z procesorem Pentium 4 661. Wiemy już, że Microsoft sztuczne wprowadził ograniczenia dotyczące specyfikacji technicznej, których dodatkowo nie respektuje. Na oficjalnych stronach Microsoftu znajdziemy bowiem instrukcję instalacji Windowsa 11 na niekompatybilnych urządzeniach.

Dziś przyjrzymy się nieco bliżej 15-letnemu komputerowi, który wywołał niemałe zamieszanie w sieci. Mowa o najsłabszym pececie, na którym udało się zainstalować w pełni działającą kopię Windowsa 11.

Użytkownik Twittera zainstalował Windowsa 11 na komputerze, który aktualnie nadaje się jedynie do muzeum. W domach raczej nie znajdziemy już bowiem działajacych komputerów z podzespołami z 2006 roku (sprzed ery Core 2 Duo i Core i3/i5/i7/i9).

Komputer z procesorem Pentium 4 661, który poradził sobie z uruchomieniem Windowsa 11 wyposażono również w 4 GB pamięci operacyjnej RAM w standardzie DDR2 800 MHz. Technologia ta zadebiutowała na rynku w 2003 roku. Całość uzupełnia płyta główna Asus P5Q z 2008 roku. Najnowszym podzespołem jest najtańsza karta graficzna z serii 700 - Nvidia GT710 z 2016 roku. Aby zwiększyć wydajność bardzo starej jednostki zastosowano szybki dysk SSD o pojemności 120 GB. Komputer nie był w stanie go w pełni wykorzystać z powodu obecności interfejsu SATA II zamiast SATA III.

Na tak skonfigurowanym pececie udało się z powodzeniem zainstalować Windowsa 11. Dodatkowo na filmie, który trafił do sieci widać, że komputer bez problemu radzi sobie z uruchamianiem nowoczesnych programów.