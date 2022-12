Mroczna Wieża – Mike Flanagan wznosi nową budowlę. Pierwsze informacje o niezwykłym serialu Amazona

Mroczna Wieża to seria literacka stworzona przez mistrza gatunku, Stephena Kinga. Jej akcja rozgrywa się w fikcyjnym świecie, nad którym niegdyś panowali Wielcy Dawni. Byli oni autora wielu cudownych wynalazków, między innymi zaawansowanych maszyn podtrzymujących życiodajne Promienie, powstałe dzięki magii wypełniającej świat w odległych czasach. Jednak Wielcy Dawni z nieznanego powodu odeszli ze świata, pozwalając, by ich dokonania zniszczały, a cała rzeczywistość uległa degradacji.

Główny bohater to Roland Deschain, który jest członkiem bractwa rewolwerowców. Jego życiową misją jest odnalezienie tytułowej Mrocznej Wieży – tajemniczej budowli, która może być centrum wszechświata i zarazem kluczem do tajemnicy całego istnienia. Wieża ma znajdować się w punkcie przecięcia Promieni.

Roland przemierza świat, w którym splatają się elementy Dzikiego Zachodu, średniowiecznego feudalizmu i fantasy. Znajduje pozostałości po Wielkich Dawnych, relikty z czasów magii oraz obiekty docierające z innych wymiarów. W opowieści Kinga łączą się różne gatunki literackie – pisarz korzysta z konwencji westernu, opowieści grozy, science-fiction i klasycznej fantastyki.

Główną część cyklu stanowi 8 powieści:

Oprócz tego w skład serii wchodzi również opowiadanie oraz książka dla dzieci.

W 2017 roku powstała luźna filmowa adaptacja cyklu pt. Mroczna Wieża. W rolę Rolanda wcielił się wówczas Idris Elba.

Mike Flanagan do niedawna uchodził za etatowego twórcę horrorów Netflixa – przypomnijmy, że dla platformy stworzył takie seriale, jak Nawiedzony dom na wzgórzu, Nocna msza, Nawiedzony dwór w Bly czy Gra Geralda. Był również autorem Klubu Północnego, opartego na serii książek Christophera Pike'a. Serial został jednak przez Netflixa skasowany po jednym sezonie, a jednocześnie Mike Flanagan i Trevor Macy ogłosili podpisanie kontraktu z platformą Amazon Prime Video. Pierwszym wspólnym projektem ma być właśnie serialowa Mroczna Wieża.

Stworzenie ekranizacji cyklu Kinga było od długiego czasu marzeniem Flanagana. Jak powiedział twórca w wywiadzie dla portalu Deadline:

Zanim zawarliśmy umowę z Amazonem, nabyliśmy prawa do Mrocznej Wieży. Jeśli cokolwiek wiesz na mój temat, to na pewno to, że przez większość życia adaptacja Wieży była dla mnie prawdziwym Świętym Graalem (...) Przez ponad połowę życia zamykałem oczy i marzyłem o tym. Pierwsze ujęcie, które pojawia się wraz z pierwszym niezwykłym zdaniem Rewolwerowca, mam w głowie odkąd ukończyłem studia