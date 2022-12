Mroczne Materie sezon 3 – kiedy na HBO Max? Harmonogram premier odcinków

Bohaterowie zbierają siły i ruszają do walki z Magisterium. Kiedy ich przygody będą pojawiać się na HBO Max? Oto daty premier poszczególnych odcinków 3. sezonu Mrocznych Materii.

Historia Lyry, lorda Asriela, ich przyjaciół i wrogów powoli zmierza do końca. Najnowszy sezon Mrocznych Materii powstał bowiem na podstawie ostatniego tomu cyklu fantasy autorstwa Philipa Pullmana i stanowi domknięcie całej historii.

Harmonogram premier odcinków

Sezon 3. Mrocznych Materii będzie składał się z 8 odcinków. Ich premiery będą jednak odbywały się nieco nietypowo – mianowicie, co tydzień na HBO Max i HBO pojawią się dwa z nich. Poniżej znajdziecie dokładne daty premiery poszczególnych odcinków.

Mroczne Materie 3 – odcinek 1 i 2 już na HBO Max (06.12.2022)

Odc. 1 The Enchanted Sleeper

Lord Asriel przygotowuje się do starcia z Magisterium i rekrutuje sojuszników. Z kolei Marisa Coulter sprawdza możliwości nieoczekiwanego sprzymierzeńca. Tymczasem Will przemierza światy w poszukiwaniu Lyry.

Odc. 2 The Break

Siły Magisterium są coraz bliżej miejsca, w którym przebywa pani Coulter. Do bazy lorda Asriela przybywają nieoczekiwani goście. W tym czasie Will robo wszystko, by pomóc Lyrze.

fot. HBO Max

Harmonogram premier kolejnych odcinków:

Odc. 3 The Intention Craft – 13 grudnia

The Intention Craft – 13 grudnia Odc. 4 Lyra and Her Death – 13 grudnia

Lyra and Her Death – 13 grudnia Odc. 5 No Way Out – 20 grudnia

No Way Out – 20 grudnia Odc. 6 The Abyss – 20 grudnia

The Abyss – 20 grudnia Odc. 7 The Clouded Mountain – 27 grudnia

The Clouded Mountain – 27 grudnia Odc. 8 The Botanic Garden – 27 grudnia

