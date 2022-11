Mroczne Materie sezon 3 – kiedy premiera? Zwiastun, obsada i fabuła serialu HBO

Fani książek Philipa Pullmana mają powody do zadowolenia. Już wkrótce na HBO Max trafi bowiem 3. sezon Mrocznych Materii – fantastycznej opowieści o walce z potężną organizacją.

Spis treści

Mroczne Materie – najważniejsze informacje

Tytuł: Mroczne Materie (His Dark Materials)

Mroczne Materie (His Dark Materials) Twórcy: Jack Thorne

Jack Thorne Gatunek: dark fantasy, young adult

dark fantasy, young adult Liczba potwierdzonych sezonów: 3

3 Liczba dostępnych odcinków: 15

15 Czas emisji: 2019-obecnie

2019-obecnie Kraj produkcji: Wielka Brytania/USA

Serial BBC i HBO Max powstał na podstawie serii książek Mroczne Materie, stworzonej przez brytyjskiego pisarza Philipa Pullmana. Cykl składa się z trzech tomów: Zorza północna, Magiczny nóż i Bursztynowa luneta. Tytuł serii pochodzi z poematu Johna Miltona pt. Raj utracony.

Akcja serialu rozgrywa się w tzw. wieloświecie, czyli zbiorze alternatywnych wymiarów. Punktem wyjścia jest świat przypominający edwardiańską Anglię, w której jednak historia potoczyła się innym torem. Papieżem został Jan Kalwin, a ośrodkiem religijnym jest nie Watykan, a Genewa. Najwyższą władzę zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w całej zachodniej Europie sprawuje Magisterium – organizacja przypominająca Kościół Katolicki. W uniwersum tym istnieją wynalazki napędzane parą, a także wiele unikalnych istot. Najważniejsze z nich – dajmony – to ludzkie dusze pod postaciami zwierząt. Towarzyszą one ludziom i odzwierciedlają osobowość swojego właściciela.

Lord Asriel, fot. HBO Max Marisa Coulter, fot. HBO Max Lyra, fot. HBO Max

Główną bohaterką serii jest dziewczynka Lyra Belacqua, która wychowuje się w Kolegium Jordana na Oksfordzie. Dowiaduje się ona o odkryciu tajemniczej substancji znanej jako Pył, która oddziałowuje na wszystkie formy życia. Jednocześnie Lyra poznaje przepowiednię, zgodnie z którą będzie mieć wpływ na losy wieloświata. Wraz ze swoim dajmonem Pantalaimonem dziewczynka wyrusza na poszukiwanie zaginionego przyjaciela i wplątuje się w intrygę o politycznym i religijnym znaczeniu.

Sezon 3

Trzeci sezon Mrocznych Materii powstał na podstawie trzeciego tomu serii Pullmana pod tytułem Bursztynowa luneta. Będzie to ostatni sezon serialu, w którym konflikt między lordem Asrielem a Magisterium wejdzie w decydującą fazę. Na pomoc porwanej przez Marisę Coulter Lyrze, ruszą jej przyjaciele – Will, Ama i Iorek Byrnison oraz dwaj szpiedzy Asriela. Razem zawędrują do krainy zmarłych i odkryją nowy wymiar, zamieszkały przez rasę o nazwie Mulefa.

Data premiery

Trzeci sezon Mrocznych Materii na HBO Max pojawi się 5 grudnia 2022 roku. Tego dnia ukażą się dwa pierwsze odcinki serii, a kolejne będą pojawiać się co tydzień.

fot. HBO Max

Obsada

W sezonie wystąpią m.in.:

Dafne Keen – Lyra Belacqua

– Lyra Belacqua James McAvoy – Lord Asriel Belacqua

– Lord Asriel Belacqua Ruth Wilson – Marisa Coulter

– Marisa Coulter Amir Wilson – Will Parry

– Will Parry Will Keen – kardynał Hugh MacPhail

– kardynał Hugh MacPhail Lin-Manuel Miranda – Lee Scoresby

– Lee Scoresby Ruta Gedmintas – Serafina Pekkala

– Serafina Pekkala Jade Anouka – Ruta Skadi

– Ruta Skadi Simone Kirby – doktorka Mary Malone

– doktorka Mary Malone Adewale Akinnuoye-Agbaje – komandor Ogunwe

– komandor Ogunwe Jamie Ward – ojciec Gomez

– ojciec Gomez Lewin Lloyd – Roger

– Roger Kobna Holdbrook-Smith – Balthamos

– Balthamos Simon Harrison – Baruch

– Baruch Amber Fitzgerald-Woolfe – Ama

– Ama Chipo Chung – Xaphania

– Xaphania Sian Clifford – agentka Salmakia

– agentka Salmakia Jonathan Aris – komandor Roke

Zwiastun

Sezon 3 Mrocznych Materii możecie podejrzeć dzięki dwóm opublikowanym przez HBO klipom.

Teaser:

Pełny zwiastun:

