Ms. Marvel - premiera, obsada, fabuła. Wszystko, co wiemy

Wkrótce premiera serialu Ms. Marvel. Kiedy i gdzie odbędzie się premiera? Co jeszcze wiadomo o nadchodzącej produkcji?

Ms. Marvel

Tytuł: Ms. Marvel

Twórca: Bisha K. Ali

Gatunek: Akcja, Sci-Fi

Kraj produkcji: USA

Rok produkcji: 2022

Studio: Marvel Studios

Ms. Marvel to historia szesnastoletniej Kamali Khan, pakistańsko-amerykańskiej nastolatki mieszkającej w New Jersey, fanki Kapitana Marvela, komiksów i gier video. Dziewczyna, podobnie jak jej rówieśnicy, chodzi do szkoły, ma przyjaciół zakochuje się i... w pewnym momencie otrzymuje nadludzkie zdolności, a wraz z nimi własny pseudonim - Ms. Marvel - co czyni ją pierwszą muzułmańską superbohaterką w MCU.

Obsada

W serialu wystąpią:

Iman Vellani jako Kamala Khan;

jako Kamala Khan; Mohan Kapur jako Yusuf, ojciec Kamali;

jako Yusuf, ojciec Kamali; Zenobia Shroff jako jej matka, Muneeba;

jako jej matka, Muneeba; Saagar Shaikh jako starszy brat Kamali, Amir;

jako starszy brat Kamali, Amir; Matt Lintz jako najlepszy przyjaciel, Bruno Carrell;

jako najlepszy przyjaciel, Bruno Carrell; Aramis Knight jako Red Dagger, superbohater.

Marvel Studios

Premiera

Premiera pierwszego sezonu odbędzie się na serwisie Disney Plus już 8 czerwca 2022 roku.

Serial będzie miał sześć odcinków i prawdopodobnie nie będzie ostatnią produkcją, w której zobaczymy Ms. Marvel.

Ciekawostki

The Marvels / Marvel Studios, Disney / źródło: YouTube

Kamala Khan będzie praktykującą muzułmanką. Zwiastuny i wywiady wskazują na to, że wiara Kamali jest integralną częścią fabuły serialu. Dziewczyna będzie musiała zrównoważyć swoje nowe obowiązki superbohatera z oddaniem rodzinie.

Produkcja jest prowadzona przez czterech reżyserów, którzy mają zachować zgodność z kulturą Pakistanu: Bilall Fallah, Adil El Arbi, Meera Menon i Sharmeen Obaid-Chinoy.

Ms. Marvel pomoże stworzyć grupę superbohaterów w sequelu filmu Kapitan Marvel z 2019 - The Marvels, który ma pojawić się na ekranach już w przyszłym roku. W skład tej grupy wejdą Carol Danvers, Kamala Khan i Monica Rambeau (Teyonah Parris), którą mogliśmy zobaczyć już w WandaVision (2021).

Główną siłą komiksowej wersji Kamali jest manipulacja morfogenetyczna. Bohaterka potrafi rozciągać się i manipulować rozmiarem swojego ciała, ma zdolności samoleczenia i kurczenia się, podobnie jak Ant-Man. Potrafi też zmieniać swój wygląd, aby naśladować przedmioty nieożywione.

W komiksie Kamala jest narażona na działanie substancji chemicznej znanej jako mgła Terrigenu. W serialu zaś Ms. Marvel będzie czerpać swoje moce z pewnej bransoletki znalezionej na strychu.

Zwiastun potwierdza także obecność Red Daggera w serialu. Kareem będzie towarzyszem Kamali, z którym w komiksie ma krótkotrwały romans.

