Mścicielka – czy Netflix stworzy 2. sezon mrocznej opowieści zemsty?

Austriacki serial Netflixa cieszy się sporą popularnością w serwisie, czy jednak władze platformy zechcą stworzyć 2. sezon? Sprawdzamy, czy jest szansa na nowe odcinki Mścicielki.

Spis treści

Mścicielka – najważniejsze informacje

Tytuł: Mścicielka (Totenfrau, Woman of the Dead)

Mścicielka (Totenfrau, Woman of the Dead) Twórcy: Nicolai Rohde

Nicolai Rohde Gatunek: thriller

thriller Kraj produkcji: Austria

Austria Rok produkcji: 2022

Mścicielka to austriacki serial kryminalny, stworzony na podstawie książki o tym samym tytule autorstwa Bernharda Aichnera. Opowiada on o losach Brunhilde Blum (Anna Maria Mühe) – kobiety, której mąż został zamordowany. Mieszkająca w małym górskim miasteczku bohaterka zaczyna prowadzić prywatne śledztwo w sprawie zabójstwa. Przy okazji na jaw wychodzą mroczne sekrety miejscowości, a Blum postanawia zemścić się na zabójcach partnera.

Mścicielka zadebiutowała na platformie Netflix 5 stycznia 2023 roku. Od tamtej pory produkcja pozostaje w TOP 10 najchętniej oglądanych seriali platformy.

Sezon 2

Austriacki serial cieszy się sporym zainteresowaniem widzów, którzy z pewnością zastanawiają się, co dalej z produkcją. Jeśli chodzi o materiał literacki, tzw. cykl Blum składa się z trzech powieści:

Mścicielka (Totenfrau)

Dom śmierci (Totenhaus)

Furia (Totenrausch)

Do sfilmowania wciąż pozostają więc dwie książki – Bernhard Aichner stwierdził niedawno, że jest bardzo pozytywnie nastawiony do ich adaptacji. Druga część trylogii, a więc Dom śmierci, opowiada o losach ukrywającej się Brunhilde. Podczas ekshumacji na cmentarzu w Innsbrucku dochodzi do makabrycznego odkrycia – w jednej z trumien znalezione zostają dwie głowy i cztery nogi. Niektóre z fragmentów ciał należą do zaginionego dwa lata wcześniej aktora. Śledczy dochodzą do wniosku, że szczątki ukryć musiała właścicielka domu pogrzebowego organizującego pochówek, czyli Blum. Policja rusza w pościg za kobietą, ta jednak zapada się pod ziemię...

Fabuła Domu śmierci brzmi intrygująco, jednak Netflix na razie nie udzielił żadnych informacji na temat kolejnego sezonu Mścicielki. Decyzję władz platformy w sprawie 2. sezonu austriackiego serialu zapewne poznamy za kilka tygodni.

