MultiVersus - sezon 1 z nowościami, których nie mogę się doczekać

Pierwszy sezon w MultiVersus miał wystartować już jutro, czyli 9 sierpnia, jednak twórcy przełożyli debiut na późniejszy czas. Dokładna data nie jest jeszcze znana, jednak wiemy, czego możemy się spodziewać w najnowszej aktualizacji.

Feast your eyes on this, MVPs: our Season 1 Snapshot! Stay tuned for an official Season 1 announcement date, coming very soon. #MultiVersus #Evo2022 pic.twitter.com/A5ObXKN7V6