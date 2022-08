MultiVersus szykuje kolejnych wojowników! Jeden ma problem z wodą, drugi przybywa prosto z zaświatów

Warner Bros. zapowiedziało kolejne postaci, które dołączą do Multiversus. Wybór robi się coraz ciekawszy, bo do gry dołączają naprawdę barwni bohaterowie!

Już teraz możemy zagrać w pierwszy sezon MultiVersus - niesamowici ciekawej bijatyki, stylizowanej na Super Smash Bros. Podobnie jak klasyk Nintendo, oferuje ona niesamowicie różnorodny zestaw bohaterów. Możemy wcielić się w najciekawsze postaci z całego uniwersum firmy Warner Bros. - od Scooby Doo, przez Grę o Tron, aż do bohaterów DC.

Na start otrzymujemy 16 grywalnych postaci, jednak producent już teraz zapowiada rychłe wprowadzenie kolejnych. Wraz z zaczynającym się niedługo pierwszym sezonem rozgrywki, do kolekcji ma dołączyć na przykład Rick & Morty. Jednak nawet to nie jest wszystko. Twórcy obiecali, że w trakcie sezonu nadal dodawać będą kolejne postaci i dziś dowiedzieliśmy się, na kogo jeszcze możemy czekać.

MultiVersus - nowe postaci

What's better than officially kicking off #MultiVersus Season 1? Announcing Black Adam and Stripe are also coming this season. ???? You're welcome. pic.twitter.com/vmo3nm8tv5 — MultiVersus (@multiversus) August 15, 2022

Na oficjalnym profilu gry na Twitterze zobaczyliśmy, poza oficjalnym otwarciem pierwszego sezonu, zapowiedź nowych bohaterów! W trakcie pierwszej rundy rozgrywki do gry mają dołączyć jeszcze przynajmniej dwie postaci - Black Adam oraz Gremlin Stripe.

Black Adam to jeden z najciekawszych czarnych charakterów w uniwersum DC. Egipski bóg, który za punkt honoru postawił sobie zwalczanie Shazama - jego wejście do uniwersum MultiVersus na pewno będzie pełne niespodzianek i ciekawych taktyk.

Gremlin Stripe z kolei to jeden z najbardziej rozpoznawalnych potworków, które pojawiły się w kultowych już Gremlinach i Gremlinach 2. Jest to złośliwy stwór, który przyszedł na świat dzięki wystawieniu na działanie wody bardzo słodko wyglądającego Mogwaia. Niestety, Stripe nie jest już słodziutkim futrzakiem, tylko żądną krwi bestią!

Fot. Warner Bros.

Zarówno Stripe, jak i Black Adam mają dołączyć do swoich towarzyszy z MultiVerse jeszcze w trakcie pierwszego sezonu. Oznacza to, że pula dostępnych bohaterów będzie nie tylko coraz większa, ale też niesamowicie zróżnicowana - jeszcze niedawno sam pomysł walki Stripem przeciwko Aryi Stark wydawał się zupełnie niemożliwy, a okazuje się, że zrobimy to już naprawdę niedługo.

Kogo jeszcze zobaczymy w MultiVersus?

Jednak to nie wszystkie informacje na temat nadchodzących bohaterów. Okazało się, że spostrzegawczy użytkownik Twittera dotarł do kodu gry z kwestiami dialogowymi jeszcze niedostępnych bohaterów. Według niego, już niedługo do tej różnorodnej paczki dołączyć mogą jeszcze dwie postaci - Beetlejuice z Soku z Żuka Tima Burtona oraz Zła Czarownica z Zachodu, znana z Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Wygląda na to, że postaci są już prawie gotowe, więc na ich dołączenie do gry nie powinniśmy długo czekać.