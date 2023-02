Multicooker zamiast kuchenki – brzmi niedorzecznie? Być może

Czy multicooker może zastąpić kuchenkę? Używałam takiego nowoczesnego garnka wielofunkcyjnego i już jestem pewna, czy takie rozwiązanie ma w ogóle sens.

Ostatnio miałam okazję testować multicooker Instant Pot Pro Plus. To właśnie test tego urządzenia sprawił, że postanowiłam napisać osobny artykuł i raz na zawsze rozsądzić, czy multicooker może zastąpić kuchenkę.

Multicooker – zalety

Multicookery, jako bardzo wielofunkcyjne urządzenia AGD, mają sporo zalet.

Pierwszą i najbardziej oczywistą pozytywną cechą tego sprzętu jest oczywiście jego funkcjonalność . Trzeba przyznać, że multicookery zwykle potrafią naprawdę wiele. Jedno urządzenie może nam zastąpić – w zależności od zamysłu producenta – np. szybkowar, wolnowar, jogurtownicę, naczynie do gotowania na parze, patelnię… i to oczywiście nie wszystko! Jego wielofunkcyjność sprawia, że – choć zwykle są to sprzęty duże i niezbyt "ustawne", a dodatkowo raczej nie zmieszczą się w standardowej szafce kuchennej – postawienie multicookera na blacie na stałe nie wydaje się być aż takim problemem.

Multicooker – wady

Skoro są zalety, muszą być i wady – w przypadku multicookerów dostrzegam ich kilka.

Pierwszym minusem posiadania multicookera jest jego gabaryt – nie można zaprzeczyć, że na kuchennym blacie zajmuje naprawdę dużo miejsca. Pół biedy, gdy ktoś posiada jeszcze np. wyspę kuchenną lub powierzchnia robocza na blacie jest wystarczająco duża. Jednak właściciele niewielkich kuchni muszą liczyć się z tym, że ustawienie tak dużego sprzętu odczuwalnie zmniejszy przestrzeń w pomieszczeniu .

Multicooker – który wybrać?

Warto wiedzieć, że w ofercie producentów jest sporo modeli multicookerów, które między sobą różnią się nie tylko wyglądem, ale także pojemnością i szczegółowymi funkcjami. Oto najciekawsze spośród dostępnych modeli.

Tefal Cook4me Touch Wi-Fi CY9128

Cook4me to multicooker, który ma wgraną bazę 500 przepisów. Wśród nich aż 100 receptur nadaje się do przygotowania w czasie krótszym niż 10 minut. Dzięki ekranowi użytkownik jest prowadzony krok po kroku przez kolejne punkty przepisu. Ma aż 12 programów automatycznych. Ten model ma też funkcję gotowania pod ciśnieniem, co umożliwia o wiele szybsze przygotowanie posiłków. Pojemność misy to 6 litrów.

Ninja OP500EU 9w1

Ten model ma 9 różnych trybów pracy. Wśród funkcji znalazło się miejsce na gotowanie pod ciśnieniem, a także wolne gotowanie, grillowanie, pieczenie, opiekanie gorącym powietrzem oraz gotowanie na parze. Co więcej, dzięki funkcji TenderCrisp możemy liczyć na uzyskanie chrupiących potraw, niczym ze standardowej frytkownicy beztłuszczowej. Co ważne, w skład zestawu wchodzi garnek o pojemności aż 7,5 litra oraz koszyk o pojemności 4,7 litra.

Tefal Turbo Cuisine CY754

Ten multicooker ma 10 różnych programów automatycznych. Potrafi gotować, podgrzewać, dusić, gotować na parze, gotować pod ciśnieniem, a nawet smażyć potrawy. Dodatkowym udogodnieniem jest tryb podtrzymywania temperatury, a także timer i funkcja opóźnienia startu. Sterowanie urządzeniem odbywa się przy pomocy pokrętła. Pojemność tego garnka to 5 litrów.

Multicooker zamiast kuchenki– czy ma sens?

Zasadniczo, na co dzień nie ma to – moim zdaniem – żadnego sensu. Kuchenka jest potrzebna choćby dlatego, że pozwala jednocześnie gotować w kilku garnkach – tego typu sprzęty wyposażone są zazwyczaj w 4 palniki. Nie wyobrażam sobie przyrządzania obiadu dla 3-osobowej rodziny wyłącznie w multicookerze. Byłoby to niepraktyczne, a nawet – niemożliwe. Ważnym aspektem jest tu też pojemność takiego nowoczesnego garnka. W mojej ocenie np. 5 litrów (taką właśnie pojemność miał wspomniany wyżej testowany przeze mnie Instant Pot Pro Plus) to naprawdę niewiele, jeśli użytkownik jest przyzwyczajony do gotowania posiłku w ilości wystarczającej na dwa dni.

Multicooker jest jednak doskonałą alternatywą dla tradycyjnej kuchenki, gdy np. dany użytkownik gotuje wyłącznie dla siebie. Wówczas pojemność takiego urządzenia może okazać się w zupełności wystarczająca.

Jest to też świetna propozycja dla biwakowiczów, którzy gotują w warunkach polowych – pod namiotem lub w kamperze bądź przyczepie kempingowej. Warto jednak pamiętać, że każdy multicooker wymaga dostępu do energii elektrycznej. Na campingach i polach namiotowych zwykle są ogólnodostępne gniazdka, jednak warto zawczasu upewnić się, czy będzie możliwość skorzystania z prądu.

Wyobrażam sobie też sytuację, w której proces wykańczania mieszkania lub domu się przeciąga, a ze względu na formalności i zobowiązania właściciele są zmuszeni przeprowadzić się już do nowej nieruchomości. Jeśli wciąż jeszcze nie zdążyli wykończyć kuchni i kupić niezbędnego AGD, taki multicooker pozwoli im gotować pełnowartościowe, ciepłe posiłki.