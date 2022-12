Mundial 2022 - Polacy z szansą na finał! Jak to możliwe?

Okazuje się, że mimo odpadnięcia reprezentacji Polski z Mistrzostw Świata w Katarze, polski akcent może pojawić się na finale imprezy.

Szymon Marciniak, sędzia z Płocka jest jednym z kandydatów do poprowadzenia finału Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku. Co więcej, jego główny kontrkandydat Cesar Ramos został oddelegowany do sędziowania jednego z półfinałowych spotkań. Oznacza to, że do obsadzenia pozostały mecze o 3 miejsce oraz o tytuł mistrzowski. Spośród pozostałych arbitrów to właśnie Marciniak zbierał do tej pory najlepsze noty. W swoim felietonie opublikowanym na łamach TVP Sport Rafał Rostkowski napisał:

Obsada, którą FIFA przygotowała na mecze ćwierćfinałowe i półfinałowe, wskazuje na to, że w niedzielę 18 grudnia w meczu finałowym wystąpią sędziowie z Polski: Szymon Marciniak z Płocka oraz sędziowie asystenci Paweł Sokolnicki z Płocka i Tomasz Listkiewicz z Warszawy. Sędzią wideo, najprawdopodobniej w roli szefa zespołu VAR, byłby zapewne Tomasz Kwiatkowski z Warszawy. (...) Biorąc pod uwagę aspekty ściśle merytoryczne, jedynym kontrkandydatem dla Marciniaka jest Ismail Elfath. Sędziowaniem w meczu Kamerun - Brazylia i niezwykle empatycznym sposobem pokazania czerwonej kartki strzelcowi jedynego gola Amerykanin zachwycił zarówno światową opinię publiczną, ekspertów, jak i samego Pierluigiego Collinę, szefa Komisji Sędziowskiej FIFA.

Byłoby to niewątpliwie ogromne wyróżnienia dla polskiego arbitra, ale też dla polskiej piłki.

Finał Mistrzostw Świata w Katarze rozegrany będzie w niedzielę, 18 grudnia o godzinie 20:00 na stadionie Lusail Stadium. Aktualnie w walce o mistrzostwo pozostały cztery drużyny, Argentyna, Chorwacja, Francja oraz Maroko.

