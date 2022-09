Musiałem coś załatwić 170 km od domu, więc... wsiadłem na rower elektryczny. Moje wrażenia z jazdy Janobike H26

Co zrobić, kiedy benzyna kosztuje majątek, wybieram się 170 km od domu i akurat mam do przetestowania rower elektryczny? Cóż, moim pomysłem było pokonanie tej trasy na Janobike H26. Czy elektryczny fatbike to idealny kompan na długi wypad rowerowy?

Od zawsze wycieczki rowerowe były stałym elementem moich wakacji. Jednak czy to kiedyś, na obozach rowerowych, czy teraz, jeżdżąc co jakiś czas na szosówce, nigdy nie udało mi się przekroczyć 100 km dziennie. Ze względu na to, kiedy w moje ręce do testów trafił elektryczny fatbike Janobike H26, od razu pojawił mi się w głowie plan - dzięki nowym możliwościom elektrycznego jednośladu, na pewno uda mi się przebić przez moją magiczną granicę.

Na szczęście pod ręką była też świetna okazja do dłuższej przejażdżki. Mieszkam w Warszawie, a pod Lublinem moja narzeczona organizowała kameralny festiwal artystyczny. Brzmiało to, jak idealna sposobność do przebicia tej granicy. Umówiliśmy się więc, że dojadę na festiwal rowerem. Czekało mnie spore wyzwanie, bo przede mną było około 170 km drogi w bardzo różnych warunkach. Na szczęście moim kompanem w tej podróży został Janobike H26.

Kilka informacji o moim rowerze - Janobike H26

Jeszcze przed podróżą warto zapoznać się z moim rowerem. Jest to Janobike H26 - elektryczny fatbike od chińskiego producenta. Producent reklamuje H26 jako rower na każde warunki - zarówno do miasta, jak i w góry, na śnieg czy na plażę. W tej uniwersalności pomagać mu mają ogromne, 20-calowe koła z oponami o średnicy 26 cali i 4 calach szerokości. Jednak mimo tak dużych opon, producent pomyślał również o możliwości przenoszenia i przechowywania roweru - jest on składany na pół, dzięki czemu zmieści się nawet w schowku w bloku.

Janobike H26 został wyposażony w potężny, bezszczotkowy silnik o mocy 1000 W, który znajduje się w tylnym kole roweru. Jest on zasilany z 48 V baterii Panasonic o pojemności 12,8 ah. Dzięki takiemu napędowi H26 potrafi rozpędzić się nawet do 40 km/h (przy wadze użytkownika poniżej 65 kg). Z kolei pojemna bateria zapewnia do 50 km zasięgu przy użyciu samego silnika elektrycznego. Zasięg osiąga nawet 70 km, jeżeli korzystamy z roweru w trybie wspomagania, czyli jednocześnie pedałując.

Rama Janobike H26 została wykonana ze stopu aluminium. Taki zabieg był bardzo potrzebny, gdyż mimo wykorzystania lekkich materiałów, cała konstrukcja waży aż 37 kg. Do zatrzymywania tego monstrum zastosowane zostały dwa hamulce tarczowe, z kolei za przeniesienie napędu odpowiadają przerzutki Shimano Turney TZ. Oba koła roweru są amortyzowane (w tym przedni amortyzator ma możliwość blokady), a całości dopełnia szeroka kierownica, na której znalazło się miejsce dla komputera pokładowego z ekranem LCD, a także zintegrowanego uchwytu na telefon z wyjściem USB służącym do ładowania.

Komputer pokładowy jest odpowiedzialny za sterowanie naszym napędem, a także za pokazywanie przebiegu naszej podróży. Janobike H26 daje nam 3 główne możliwości jazdy - bez udziału silnika elektrycznego, z elektrycznym wspomaganiem jazdy, oraz w pełni elektryczną jazdę bez pedałowania. Do naszej dyspozycji jest też 5 stopni wspomagania. Pierwszy z nich pomaga nam rozpędzić rower do prędkości 10 km/h, a każdy kolejny zwiększa maksymalną prędkość wspomagania o około 5 km/h. Z kolei jazda elektryczna odbywa się z pomocą manetki umieszczonej w prawej rączce. Jej prędkość jest ograniczona wybranym przez nas programem wspomagania.

To nadal nie wszystko, co daje nam do dyspozycji Janobike H26. Ekran LCD podaje nam informacje takie jak nasza prędkość, liczba przejechanych kilometrów łącznie oraz podczas pojedynczej trasy, czas jazdy oraz, oczywiście, poziom naładowania baterii. Z kolei po lewej stronie mamy sterowanie przednim światłem LED oraz klaksonem, a także schowany przycisk włączania roweru. Warto też wspomnieć o prawej manetce, przy której znajduje się miejsce na kluczyk potrzebny do uruchomienia urządzenia.

Janobike H26 jest rowerem składanym. Składanie odbywa się przez zwolnienie metalowego skobla, który pozwala na złamanie roweru na pół. Dzięki temu możemy nie tylko łatwiej przewieźć rower, ale także dostać się do wyjmowanego akumulatora, który zabezpieczony jest dodatkowym zestawem kluczyków. Akumulator ten możemy ładować zarówno wyjmując go z roweru, jak i bezpośrednio w naszym sprzęcie. Służy do tego ładowarka zapewniająca ładowanie 48 V 2 A, która napełnia baterię roweru od zera do 100% w około 7 godzin.

Przygotowanie do podróży

Zadanie przede mną było dość karkołomne. Według specyfikacji producenta bateria w trybie wspomagania miała mi wystarczyć na około 80 km jazdy. Oznaczało to, że jakieś 90 km powinienem przejechać sam, na rowerze ważącym prawie 40 kg, który na domiar złego ma ogromne opony, co skutkuje dużymi oporami toczenia. Musiałem więc podejść do tego strategicznie.

Postanowiłem podzielić swoją trasę na trzy etapy, między którymi będę miał około godzinną przerwę na lekkie doładowanie baterii. Ponadto moim zadaniem było jak największe ograniczenie zużycia baterii. Postanowiłem więc korzystać z niej tylko w razie największej potrzeby - wspomaganie włączałem tylko w cięższym terenie, podczas podjazdu pod górę oraz w momencie ruszania z miejsca.

Jechałem na festiwal trwający tydzień, musiałem więc zabrać ze sobą nie tylko rzeczy na podróż, ale też trochę ubrań i innej elektroniki. Niestety mój egzemplarz przybył do mnie bez bagażnika, który reklamowany jest na oficjalnej stronie producenta. Musiałem więc poradzić sobie bez niego - odbyło się to przez maksymalne wypakowanie plecaka oraz doklejenie torby z ubraniami do kierownicy roweru. Potrzeba matką wynalazków.

Nie chciałem korzystać z baterii roweru do ładowania mojego telefonu, więc obok niego umieściłem też powerbank - dzięki temu przez całą drogę mogłem korzystać z nawigacji, bez rozładowywania pojazdu. Po ostatnich oględzinach sprzętu zabrałem do plecaka jeszcze dołączony do roweru zestaw naprawczy, wsiadłem na rower około 5:30 i wyjechałem w trasę. Przede mną było 170 km drogi i (według Google Maps) około 9 h jazdy.

Pierwsze kilometry

Pierwsze 50 kilometrów trasy były w zasadzie przekrojem wszystkiego, czego mogłem się spodziewać przez całą drogę. Zacząłem jazdę od przedarcia się przez Warszawę. Miasto było bardzo dobrym kompanem dla mojego roweru - korzystałem ze wspomagania na światłach, resztę czasu spokojnie pedałując po ścieżkach rowerowych.

Niestety już po kilku kilometrach napotkałem pierwszy szczegół, który miał mi dawać we znaki w trasie - ciasny skręt na kładce rowerowej. Niestety ze względu na swoją masę i rozmiar, Janobike H26 zdecydowanie nie jest skrętnym pojazdem. Ze względu na to każdy ciasny skręt przyprawiał mnie o zdecydowanie więcej emocji, niż można by się tego spodziewać. Jednak wyjazd z Warszawy i kolejne 10 km poszło bardzo gładko - droga była prosta i równa więc nie musiałem często korzystać z elektrycznego wspomagania, a rower sprawował się bardzo dobrze.

Pierwsze problemy

Jednak około dwudziestego piątego kilometra napotkałem kolejny mankament. Moja nawigacja poinformowała mnie o przejechaniu 25 km, więc sprawdziłem z ciekawości licznik w rowerze. Gdy wyjeżdzałem z domu, wskazywał on 18 km, spodziewałem się więc zobaczyć 43 km. Okazało się, że według niego przejechałem łącznie jedynie 40 km. Niestety wygląda na to, że licznik jest źle skalibrowany i nie liczy poprawnie odległości. Po pokonaniu całej trasy straciłem około 20 km, czyli plus-minus 2/17 całego dystansu.

W tym samym momencie zaczęła dawać o sobie znać jakość wykonania Janobike H26, która nie jest idealna. Z każdą kolejną nierównością rower zaczynał bardziej skrzypieć - czy to trzeszcząc amortyzatorami, czy też wydając dość niepokojące dźwięki z przerzutek. Same przerzutki też niestety nie zostały skalibrowane odpowiednio - włączenie najwyższego ustawienia tylnej przerzutki skutkuje zrzuceniem łańcucha z zębatki.

Droga przez las była zdecydowanie najlepszą częścią podróży

Mimo rozpoznania kilku problemów technicznych, moja podróż nadal szła bardzo sprawnie. Dojechałem też do bardzo oczekiwanego przeze mnie momentu - odcinka prowadzącego przez las o długości około 10 km. To w tym momencie zaczęła się prawdziwa zabawa, a Janobike H26 pokazał, na co naprawdę go stać i w jakim terenie czuje się najlepiej.

Mimo ciężkiego terenu, jazdę przez las zapamiętam najlepiej z całej tej podróży. Od kilku tygodni było naprawdę sucho, więc przez większość czasu jechałem przez typowe, mazowieckie wydmy. Wiązało się to z przejeżdżaniem co jakiś czas przez naprawdę głęboki, miałki piach, który byłby wyzwaniem dla niejednego MTB. Na szczęście szerokie opony i mocny silnik Janobike H26 poradziły sobie z tym terenem świetnie. Przez większą część tego odcinka jechałem z pełną mocą silnika i nie musiałem nawet zwalniać na największych wydmach.

Czy to piach, czy spore nierówności i dziury - rower radził sobie świetnie a wspomaganie było nieocenione przy pokonywaniu większych wybojów i luźnego podłoża, w którym łatwo byłoby zwolnić i się zakopać. Na pewno nie udałoby mi się przejechać 170 km w lesie - już po 10 km zauważyłem spory uszczerbek na poziomie naładowania baterii. Jednak była to świetna odskocznia od dość nudnych, asfaltowych tras.

Ładowanie i wyjazd na trasę

Łącznie po około 50 km udało mi się wyjechać z lasu i znaleźć miejsce na śniadanie tuż przed Garwolinem, gdzie przy wziąłem ze sobą baterię z roweru i podłączyłem ją na około pół godziny do ładowania. W tym czasie zjadłem śniadanie i udało mi się uzyskać kilka dodatkowych kilometrów, które zdecydowanie przydadzą się na następnym odcinku.

Moja droga od tego czasu miała być dość monotonna - poza dwom dość krótkimi przerwami na przejazd przez Garwolin i Ryki, miałem od tego czasu jechać przy trasie szybkiego ruchu, małą szosą z boku S17. Czekało mnie więc około 120 km ciągłego pedałowania po asfalcie - coś, do czego Janobike nie został stworzony.

Ulewa pozwoliła na chwilę odpoczynku... i podładowania baterii

Pierwsze 20 km trasy poszło bardzo gładko - dzięki dobrej, równej drodze nie musiałem nawet specjalnie przejmować się włączaniem wspomagania, gdyż podjazdów nie było dużo. Niestety okazało się, że prognozy pogody się myliły i piękny, słoneczny poranek zmienił się w deszczowe południe.

Na początku nie zmartwiło mnie to bardzo - bagaże miałem zabezpieczone przed deszczem, a rower, według producenta, jest deszczoodporny. Trzeba przyznać, że próbę odporności na zamoczenie przeszedł dzielnie - przez około 20 km padało w bardzo różnym stopniu, od lekkiej mżawki do prawdziwej ulewy. Nawet jeśli rower radził sobie świetnie - ja już gorzej, a po 20 km w deszczu byłem przemoczony. Na dodatek zaczęło się istne oberwanie chmury.

Udało mi się na szczęście znaleźć otwartą stację kontroli pojazdów, gdzie mogłem przeczekać najgorsze opady i jeszcze chwilę podładować akumulator. Było to bardzo potrzebne, gdyż w deszczu zdecydowanie częściej zacząłem używać wspomagania. Jako że wiatr był silniejszy, nawet małe górki były sporym wyzwaniem - to niestety kwestia naprawdę dużej masy roweru, jak i jego potwornie szerokich opon.

Na szczęście ulewa potrwała jeszcze około 30 minut, po czym niebo zupełnie się rozjaśniło i mogłem pojechać dalej z podładowaną baterią. Śliski, mokry asfalt nie zrobił wrażenia na Janobike H26 - opony świetnie trzymały się drogi i nawet fragmenty asfaltu przy polach, pokryte śliską, mokrą gliną, nie stanowiły dla roweru żadnego problemu.

Wreszcie, po około 7 h jazdy wraz z postojami, udało mi się dotrzeć do Ryków - drugiego z większych zaplanowanych przystanków. Usiadłem na chodniku, zjadłem ostatnie kanapki i odpocząłem trochę, gdyż przede mną był najtrudniejszy fragment drogi - ostatnie 50 km do celu.

Ostatnie kilometry

Dojazd z Ryków do mojego celu był trudny z dwóch powodów. Pierwszy to ukształtowanie terenu, które z kilometra na kilometr dawało mi coraz bardziej we znaki. Mazowiecki niziny zostały zastąpione przez coraz większe, lubelskie pagórki, które wcale nie sprzyjały ciężarowi mojego roweru i mojemu celowi oszczędzania energii.

To właśnie energia była drugim problemem. Producent obiecuje około 80 km zasięgu na jednym ładowaniu baterii Janobike H26. Ja już teraz, podładowując ją do ładowania łącznie przez około godzinę, zrobiłem 120 km. Mój licznik pokazywał w tym momencie jeszcze 4 z 10 kresek zasięgu. Wydawałoby się więc, że akumulator powinien mi starczyć na pozostałą trasę idealnie.

Niestety, po pierwsze, coraz bardziej górzyste tereny wymuszały częstsze korzystanie z mocy silnika elektrycznego. Okazało się jednak, że to nie jedyny problem. Wraz z wyładowywaniem się baterii, Janobike przechodzi stopniowo w tryb oszczędzania energii, przez co do silnika dostarczana jest niższa moc. Ma to wydłużyć zasięg, ale w praktyce skutkuje coraz trudniejszym (i powolniejszym) podjeżdżaniem pod kolejne wzniesienia. To, wraz z coraz większym zmęczeniem, dawało mi z kilometra na kilometr coraz bardziej we znaki.

Dodatkowo, w celu skrócenia trasy, po około 15 km nawigacja postanowiła zmienić trochę otoczenie i przeprowadzić mnie z głównej trasy na mniejsze uliczki. Wiązało się to niestety ze zdecydowanie gorszą nawierzchnią, a także coraz częstszymi przejazdami przez laski lub polne drogi. Co prawda w tych momentach jazda znów stawała się zdecydowanie bardziej ekscytująca, jednak obawa przed zbytnim rozładowaniem baterii nie dawała mi już tak poszaleć, jak w przypadku pierwszej przeprawy leśnymi ścieżkami.

W końcu, około 10 km przed dotarciem do celu, poziom naładowania mojego roweru spadł do ostatniej kreski. Niestety stało się to tuż przed największymi wzniesieniami. Okazało się, że przy tym poziomie naładowania rower traci praktycznie całą moc. Na prostej drosdze wspomaganie nadal działa, jednak podjazd pod górkę jest dla niego już zbyt wymagający. Przede mną stało zadanie wjechania na dwa spore i całkiem pochyłe wzniesienia z minimalną pomocą roweru, który waży prawie 40 kg. Nie było to na pewno najprzyjemniejsze doświadczenie.

Jednakże - udało się. Ostatnie 5 km było już płaskim asfaltem. Prawie w całości przejechałem je jedynie na motorze elektrycznym, lekko tylko pedałując aby utrzymać tempo. Po dojechaniu na miejsce licznik wskazał 168 km, a bateria nadal utrzymywała się na ostatniej kresce. Okazało się, że elektryczny fatbike absolutnie może dowieźć mnie z Warszawy do Lublina... tylko czy powtórzyłbym tę wycieczkę?

Czy warto kupić Janobike H26?

Janobike H26 to rower pełen sprzeczności. Z jednej strony jest to naprawdę fajny elektryk, który daje dużo frajdy z jazdy. W odpowiednich warunkach pozwala on na naprawdę świetną zabawę, a zapewnienia producenta o możliwości pokonywania na nim głębokich piasków czy innego rodzaju trudnego terenu wcale nie są przesadzone.

Z drugiej jednak strony jego konstrukcja sprawia, że niektóre formy terenu - takie jak duże podjazdy czy zwykłe, proste drogi mogą być dla kierującego istną udręką - szczególnie, gdy wyczerpie się już elektryczne wspomaganie. Co więcej, jakość wykonania roweru pozostawia wiele do życzenia. Stuki i puki, które towarzyszą podczas jazdy nawet w najbardziej sprzyjającym terenie, wcale nie dają wrażenia, jakby H26 miał być wytrzymałą konstrukcją.

Podczas jazdy rowerem widać było wiele mankamentów dotyczących jego wykonania. Podczas jazdy kilka razy odkręcał się przedni błotnik, w pewnym momencie musiałem też dokręcać kierownicę. Przerzutki skrzypią i są źle wyregulowane (a także korzystają z budżetowego mechanizmu), skutkując zrzucaniem łańcuch przy niektórych ustawieniach. Do tego mamy trzeszczące amortyzatory, źle wyregulowane hamulce tarczowe i nieskalibrowany licznik - jest sporo mankamentów.

Sam rower jest też bardzo ciężki i niezbyt zgrabny, co zmniejsza jego przydatność w terenie - czesto przecież to szczególnie w trudnych warunkach chodzi o skrętność i lekkość naszego jednośladu. Z kolei w trasie opony będą też dawać nam we znaki, generując ogromne opory toczenia, przez co napędzanie tego roweru siłą naszych mięśni będzie sporym wyzwaniem.

Z drugiej strony trzeba przyznać, że Janobike H26 wygląda świetnie. Mechanicznie rower również zachowuje się bardzo dobrze - silnik jest naprawdę mocny, a akumulator pozwala na przejechanie sporej liczby kilometrów - jak widać, przy rozsądnym korzystaniu z zasobów energii, możemy nawet pokonać 170 km.

Ponadto w pojeździe jest sporo ciekawych dodatków i przemyślanych rozwiązań - składana konstrukcja z wyjmowanym akumulatorem, wbudowany uchwyt na telefon czy naprawdę wygodne siodełko. Co prawda moja wersja go nie posiada, ale zaletą sklepowych egzemplarzy będzie też wbudowany bagażnik. Ogólnie rower ten może nie tylko się podobać, ale też świetnie spisywać się w nawet bardzo ciężkich warunkach - warto jednak mieć na uwadze jego niedociągnięcia.

Spójrzmy jednak na cenę roweru. Za ten monumentalny fatbike zapłacimy około 5799 zł. Jest to, trzeba przyznać, bardzo dobra okazja - w cenie podstawowego roweru elektrycznego dostajemy naprawdę sprawnego fatbike'a z jedynym w swoim rodzaju wyglądem i sporymi możliwościami terenowymi. Jeśli więc chcemy kupić coś trochę innego niż zwykły, miejski składak - Janobike H26 może być interesującym wyborem.

Janobike H26 - dla kogo jest ten rower?

Ze względu na to ciężko mi odpowiedzieć na pytanie dla kogo konkretnie jest ten rower. Jeżeli paramy się jazdą w górzystym terenie, H26 jest niestety zbyt ciężki i toporny, aby przetrwać kręte ścieżki. Z kolei w trasie ogromne opony raczej utrudniają jazdę a do tego przez opory toczenia zasięg roweru tylko się skraca. Na mieście znów ciężko wyobrazić sobie manewrowanie taką bestią między samochodami lub na wąskich chodnikach. Gdzie więc korzystać z Janobike H26?

Odpowiedź przyszła do mnie podczas rozmowy z dobrym znajomym, który niedawno zakupił skuter elektryczny. Ze względu na wiele minusów, Janobike H26 ciężko traktować jako coś, co zastąpi nam rower. Jednak w porównaniu do elektrycznych skuterów, jest to świetna alternatywa. Dostajemy podobny zasięg i nieznacznie mniejszą prędkość, jednak dodatkowo mamy możliwość powiększenia zasięgu dzięki sile naszych mięśni, H26 oferuje też o wiele ciekawszy wygląd niż zwykły skuter. Co więcej, jest po prostu bardziej uniwersalny - wjedzie w teren, ale też (po złożeniu) zmieści się w windzie czy schowku w piwnicy.