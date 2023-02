Musicie szybko zaktualizować iPhone'y! Urządzenia Apple z dużą luką w zabezpieczeniach

Nieraz można chwilę poczekać przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji, jednak są takie momenty, kiedy warto zrobić to jak najszybciej. Najnowsza łatka bezpieczeństwa od Apple zdecydowanie należy to tej drugiej grupy.

Nawet system, który często nazywany jest najlepszym mobilnym systemem operacyjnym na świecie, ma nieraz swoje słabsze dni. Tak też się stało w przypadku iOS. Nowa aktualizacja iOS 16.3 sprawiła, że w systemie pojawiła się poważna luka zabezpieczeń, przez którą można było nieźle namieszać w naszych urządzeniach.

Co gorsza, ta sama luka w zabezpieczeniach została wykryta nie tylko w systemie iOS, ale także MacOS, iPadOS oraz watchOS - wszystkich systemach operacyjnych od Apple. Luka polega na niewystarczającej autoryzacji certyfikatów niektórych aplikacji, przez co możliwe jest przeprowadzenia ataku DoS na naszym urządzeniu.

Zobacz również:

Atak DoS może skutkować wyłączeniem lub zaburzeniem działania niektórych funkcji sprzętu. Najczęściej można go zobaczyć w przypadku dużych stron internetowych, których serwery nieraz są atakowane takiego rodzaju atakami, co doprowadza do chwilowej przerwy w dostępie do witryny. Jednak możliwe jest to także na naszym telefonie, a przez wyłączenie odpowiednich serwisów nieproszone jednostki mogą mieć znacznie ułatwiony dostęp do delikatnych informacji znajdujących się na urządzeniu.

Na szczęście Apple informuje o takich lukach bezpieczeństwa wraz z łatkami, które pozwalają na ich usunięcie - tak stało się też teraz. Aktualizacja 16.3.1 sprawia, że certyfikaty są poprawnie autoryzowane i przeprowadzenie takiego ataku staje się niemożliwe. Ponadto firma podała, że nie wykryła żadnego przypadku obejścia zabezpieczeń, co oznacza, że ta luka raczej nie została wykorzystana przez hakerów i inne szemrane osoby.

Jednak ze względu na powagę tego błędu, warto jak najszybciej zaktualizować swoje urządzenia do najnowszej wersji systemu dostępnej na nasze telefonu. Przypomnijmy, że o iOS 16 można więcej dowiedzieć się w tym artykule. Jeśli z kolei chcecie dowiedzieć się, w jaki sposób zaktualizować swój iPhone do najnowszej wersji systemu, przygotowaliśmy ten poradnik.