Musisz mieć te świetne słuchawki Samsunga! Tuż przede Black Friday kosztują nawet 50% mniej

Czas promocji wokół Black Friday obfituje w świetne okazje na wiele pożądanych urządzeń. Znaleźliśmy niesamowitą promocję, w której niesamowicie dobre słuchawki dostaniecie prawie za bezcen.

Spis treści

Black Friday dopiero jutro, jednak już dziś znajdujemy w sklepach i w internecie świetne oferty. Znaleźliśmy świetną ofertę na słuchawki, dzięki którym - w znacznie obniżonej cenie - znacznie podwyższycie jakość swojego codziennego słuchania muzyki. W kilku sklepach douszne budsy od Samsunga zostały przecenione prawie o 50%!

Nowa promocja na Galaxy Buds 2

Czas pracy : do 29 h

: do 29 h Typ słuchawek : Dokanałowe

: Dokanałowe Transmisja bezprzewodowa : Bluetooth

: Bluetooth Pasmo przenoszenia min .: 20 Hz

.: 20 Hz Pasmo przenoszenia max .: 20000 Hz

.: 20000 Hz Dynamika : 108 dB

: 108 dB Aktywna redukcja szumów ( ANC ): Tak

( ): Tak Kolor: Szary

Cena: 599 zł 319 zł. MediaMarkt, RTV Euro AGD, Media Expert

Zobacz również:

Białe słuchawki znajdziemy jeszcze taniej! W Media Markt i RTV Euro AGD kosztują one jedynie 299 zł - tutaj link do MM, tutaj link do RTV.

Czy to się opłaca?

Jeśli zastanawiacie się, czy obecna promocja jest dobrym kąskiem - zdecydowanie tak. Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, nowa cena słuchawek jest zdecydowanie najniższą na rynku. Dodatkowo, same Galaxy Buds 2 to świetne słuchawki (których ja sam na co dzień używam). Mają świetny dźwięk, dopracowany zresztą przez giganta AKG, a także bardzo dobrą aktywną redukcję szumów. Dzięki temu są idealne do wielu różnych rodzajów muzyki, a też dobrze spisują się w hałaśliwych środowiskach.