My UX - wszystko, co trzeba wiedzieć o nakładce Motoroli

My UX to nakładka na Androida powstała z myślą o telefonach marki Motorola. Na których modelach jest dostępna oraz jakie są plany dotyczące jej zmian? Sprawdzamy!

My UX - historia

My UX to nakładka, której początki sięgają praktycznie początków XXI wieku. Wówczas powstało oprogramowanie na telefony z rodziny Droid, które przekształciło w zbiegiem czasu (po roku 2010) w nakładkę na wczesne wersje systemu Android. Nosiło wówczas nazwę Motoblur. Aczkolwiek nakładka ta nie stała się popularna - przeważały opinie, że jest przeładowana niepotrzebnymi elementami, brzydko wygląda, a ponadto do jej używania należało założyć konto, bez którego nie miało się nawet dostępu do ekranu głównego smartfona! Motorola posłuchała użytkowników i zaprzestała rozwoju tej nakładki w takiej formie. Co ciekawa, jej zmiany trwały aż do roku 2020, kiedy to oficjalnie zaprzestano używania nazwy Motoblur, zastępując ją obecną - My UX. Stało się to w dniu premiery modeli Motorola Edge i Motorola Edge Plus.

W chwili obecnej My UX przypomina nieco Pixel UI stworzone przez Google.

My UX - co potrafi?

My UX to nakładka, która opiera się na Androidzie, ale ma także swoje własne rozwiązania.

gesty - zostały pomyślane tak, aby dawać dostęp do wybranych czynności bez konieczności odblokowywania urządzenia czy wchodzenia głęboko w opcje. Dlatego możesz na przykład po prostu przesunąć palcami po ekranie i włączasz latarkę. Takich skrótów jest mnóstwo, dzięki czemu m.in. wygodnie wykonujesz zrzuty ekranu, uruchamiasz aparat, wybierasz tryb skupienia i inne praktyczne funkcje. Niektóre można aktywować poprzez obrócenie telefonu w odpowiedni sposób;

- zostały pomyślane tak, aby dawać dostęp do wybranych czynności bez konieczności odblokowywania urządzenia czy wchodzenia głęboko w opcje. Dlatego możesz na przykład po prostu przesunąć palcami po ekranie i włączasz latarkę. Takich skrótów jest mnóstwo, dzięki czemu m.in. wygodnie wykonujesz zrzuty ekranu, uruchamiasz aparat, wybierasz tryb skupienia i inne praktyczne funkcje. Niektóre można aktywować poprzez obrócenie telefonu w odpowiedni sposób; Attentive Display - gdy czytasz coś na wyświetlaczu telefonu, po jakimś czasie obraz się ściemnia. Aby tego uniknąć, musisz albo wydłużyć czas wygaszania, albo dotykać wyświetlacza co jakiś czas. Nie ma tego problemu w My UX - Attentive Display to funkcja odpowiadająca za stała jasność ekranu przez cały czas, gdy patrzy na niego użytkownik. Wykorzystuje do tego oczywiście obiektyw, przez który wykrywa twarz przed wyświetlaczem;

Attentive Display - gdy czytasz coś na wyświetlaczu telefonu, po jakimś czasie obraz się ściemnia. Aby tego uniknąć, musisz albo wydłużyć czas wygaszania, albo dotykać wyświetlacza co jakiś czas. Nie ma tego problemu w My UX - Attentive Display to funkcja odpowiadająca za stała jasność ekranu przez cały czas, gdy patrzy na niego użytkownik. Wykorzystuje do tego oczywiście obiektyw, przez który wykrywa twarz przed wyświetlaczem;

- oferuje prawdziwą kopalnię czcionek, kolorów, ikonek i wielu innych elementów systemu. Pozwala to na dopasowanie wyglądu tak, jak chce tego użytkownik. aplikacje Moto - choć mamy tu zwykłe ustawienia i apki Androida, te od Moto to niejako ich kompilacja i zgromadzenie w jednym miejscu najważniejszych.

Podsumowując: My UX jest łatwy w obsłudze, daje liczne możliwości i jest atrakcyjny wizualnie.

My UX - na jakich telefonach znajdziesz tę nakładkę?

Jak się nietrudno domyślić, nakładka My UX znajduje się na telefonach Motorola. A konkretnie są to następujące modele:

motorola edge 20 pro

motorola edge 20

motorola edge 20 lite

motorola edge 20 fusion

motorola edge

motorola edge 5G UW

motorola edge plus

motorola moto g200 5G

motorola moto g71 5G

motorola moto g51 5G

motorola moto g41

motorola moto g31

motorola moto g100

motorola moto g60s

motorola moto g60

motorola moto g50

motorola moto g50 5G

motorola moto g40 fusion

motorola moto g30

motorola moto g power (2022)

motorola moto g pure

motorola moto g stylus 5G

motorola one 5G ace

motorola one 5G UW ace

motorola razr 5G

motorola razr 2020

My UX - jak sprawdzić, z której wersji korzystasz?

Jeśli nie wiesz, z której wersji My UX korzystasz, możesz sprawdzić to w łatwy sposób:

wejdź do Ustawień Androida;

zjedź do sekcji Aktualizacja Systemu;

wybierz sprawdzenie aktualizacji;

niezależnie od tego, czy będą dostępne, wyświetlona zostanie wersja używanej nakładki.

My UX - jakich zmian można się spodziewać?

W chwili obecnej ostatnia wersja My UX ukazała się wraz z Androidem 12. Miało to miejsce cztery miesiące po oficjalnej premierze systemu. Motorola znana jest z tego, że na aktualizację nakładki zawsze długo się czeka, jednak biorąc pod uwagę wysoką funkcjonalność obecnie używanych - w niczym to nie przeszkadza. W chwili pisania tego tekstu nie znamy jeszcze planów producenta co do zmian z My UX, ale tekst będzie aktualizowany na bieżąco o kolejne pojawiające się informacje.

