My name - koreański serial Netflixa. Czy to nowy Squid Game?

Przedstawiciele serwisu Netflix przedstawiają nowy mroczny serial o tytule "My name". O czym opowiada?

Dziś na platformie Netflix premierę ma koreański serial, który według opisu jest mroczny i trzymający w napięciu. Mowa o "My name" w reżyserii Kim Va-da oraz Kim Jin-Min. Fabuła opowiada o Jiwoo — kobiecie, której ojciec został brutalnie zamordowany na jej oczach. W zemście kieruje swoje kroki do potężnego szefa gangu, którego prosi o pomoc w odnalezieniu sprawcy. Cena jest jednak nietypowa. Mężczyzna chce, by ta weszła w szeregi policji.

fot. Netflix

My name

twócy: Kim Va-da, Kim Jin-Min

Żądna zemsty kobieta, której ojciec został zamordowany, obdarza zaufaniem potężnego szefa gangu i na jego polecenie wstępuje do policji.

Kim Va-da, Kim Jin-Min Obsada: Han Se-hee, Park Hee-soon, Ahn Bo-hyun, Kim Sang-ho, Lee Hak-ju, Jang Yull

Han Se-hee, Park Hee-soon, Ahn Bo-hyun, Kim Sang-ho, Lee Hak-ju, Jang Yull Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Mroczny, Trzymający w napięciu

Mroczny, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

