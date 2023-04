Myślałem, że wysłali mi puste pudełko. Test myszki HyperX Pulsefire HASTE 2

W moje ręce jakiś czas temu wpadła myszka od HyperX, a dokładnie model Pulsefire HASTE 2. Jak sprawdza się w codziennym użytkowaniu?

Spis treści

Przez ostatnie kilkanaście dni miałem okazję testować myszkę przewodową HyperX Pulsefire HASTE 2. Jest to ultralekkie urządzenie, które na dobre zadomowiło się na moim biurku. Jak sprawuje się w praktycznym użytkowaniu?

Specyfikacja

Typ myszki Optyczna, przewodowa Ilość przycisków 6 Programowalne przyciski Tak Waga 53 g Rozmiar 124 x 38 x 67 mm Sensor HyperX 26K Maksymalna rozdzielczość DPI 26 000 DPI Podświetlenie RGB (na scrollu) Aplikacja NGENUITY Dodatki Taśmy antypoślizgowe, ślizgacze

Budowa i wykonanie

W pierwszej chwili, kiedy kurier dostarczył mi paczkę, pomyślałem, że w magazynie nastąpił błąd i dostałem puste opakowanie. Myszka HyperX Pulsefire HASTE 2 jest ultralekka - waży jedynie 53 g. Ja otrzymałem białą wersję kolorystyczną. Na pierwszy rzut oka prezentuje się bardzo dobrze. Idealnie trafia w moje gusta ze względu na brak zbędnych elementów i krzykliwego designu. Jest to proste urządzenie, gdzie do dyspozycji mamy 6 programowalnych przycisków. Na górnej części poza scrollem i dwoma przełącznikami funkcyjnymi, mamy dostęp do możliwości zmiany DPI (domyślnie). Na lewej ściance znajdują się dwa dodatkowe przyciski.

Na spodzie znajdują się ślizgacze z PTFE. W zestawie otrzymujemy dodatkowe, które możemy nakleić, aby nieco podnieść myszkę i nadać jej nieco szybkości na podkładce. Na myszkę możemy nakleić także czarne taśmy antypoślizgowe, które nie tylko sprawiają, że nasze palce lepiej trzymają się na powierzchni, ale także dodają myszce nieco bardziej zadziornego charakteru. Producent zdecydował się także na podświetlenie. To jednak jest bardzo ograniczone, ponieważ występuje tylko w okolicy scrolla.

HyperX Pulsefire HASTE 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Sensor

W myszce HyperX Pulsefire HASTE 2 zastosowany został sensor HyperX 26K, dzięki któremu maksymalne DPI, jakie możemy ustawić to 26 000. Jest on bardzo dokładny i wiernie odwzorowuje ruchy. Z myszką bardzo dużo czasu spędziłem, grając w taktyczną strategię, sieciowy FPS, ale także pracując m.in. nad montażem wideo. W każdym z tych przypadków byłem bardzo zadowolony z efektów.

Redukcja wagi

Bezpośrednio przed przesiadką na HyperX korzystałem także z przewodowej i symetrycznej myszki, więc tutaj niewiele się zmieniło. Największą dla mnie różnicą jest waga. Zamieniłem myszkę ważącą 121 g na urządzenie dwukrotnie lżejsze. Było to momentalnie zauważalne. Pierwsze godziny były dość ciężkie, jednak w miarę upływu czasu przyzwyczaiłem się do tego na tyle, że aktualnie do poruszania kursorem nie używam całej dłoni a tylko kciuka i małego palca.

Zdecydowanie o wiele wygodniej pracuje mi się teraz podczas montażu wideo. Szczególnie podczas tworzenia napisów do filmów, bardzo dużo operuję myszką. Wcześniej łapałem się na tym, że po kilkuminutowej sekwencji czułem ból dłoni. Teraz już podobnych sytuacji nie zauważam. Właściwie 70 % czasu, kiedy używałem omawianej myszki, było to w trakcie pracy. Jej lekkość oraz dobry ślizg sprawiły, że stała się one o wiele wygodniejsza niż dotychczas.

HyperX Pulsefire HASTE 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Żeby nie było niedomówień, przy użyciu HyperX Pulsefire HASTE 2 sporo czasu spędziłem także w grach. Jednym z tytułów była taktyczna strategia, gdzie właściwie praktycznie cała rozgrywka opiera się na operowaniu myszką. Tutaj nie potrzebujemy prędkości, jednak precyzja jest jak najbardziej pożądana. Bez problemu trafiałem w każdy punkt, a przyciski funkcyjne działały bez zarzutu, generując przyjemny dźwięk kliku. Gryzonia sprawdziłem także w sieciowej strzelance. Tutaj muszę przyznać, że nigdy wcześniej nie grało mi się tak dobrze. Zdecydowanie jest to zasługa lekkości, którą lubię, oraz wspomnianego wcześniej dobrego ślizgu po podkładce.

Zauważyłem, że zarówno oryginalne jak i dodatkowe ślizgacze lubią zbierać zabrudzenia z powierzchni blatu lub podkładki. To jednak nie jest zbyt wielkim problemem, bo wystarczy ją delikatnie przetrzeć (nawet niekoniecznie mokrą szmatką), aby błyskawicznie wyczyścić spód urządzenia.

HyperX Pulsefire HASTE 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Oprogramowanie

Za obsługę myszki i możliwość jej konfiguracji odpowiada oprogramowanie o nazwie NGENUITY. Pozwala ono na doprasowanie podświetlenia oraz mapowanie przycisków. Jeśli chodzi o kwestie wyglądu, możemy dopasować np. kolor podświetlenia w zależności od wybranego profilu DPI, zmienność barw oraz kwestie związane z jasnością podświetlenia. W kolejnej zakładce możemy zaprogramować przyciski i dopasować do nich interesujące nas akcje. W ostatnim polu dodamy kolejny profil DPI. Domyślnie są dostępne 4 (400, 800, 1600 i 3200). W tym miejscu możemy dodać kolejny, mieszczący się w przedziale od 200 do 26 000 DPI.

W przypadku myszek bezprzewodowych znajdziemy tutaj także informacje związane ze stanem baterii i ładowania, jednak w naszym przypadku jest to nieistotne.

Oprogramowanie NGENUITY (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Podsumowanie

To, czy warto zdecydować się na zakup myszki HyperX Pulsefire HASTE 2 zależy w dużej mierze od naszych osobistych preferencji. Ja lubię lekkie urządzenia, które błyskawicznie poruszają się po podkładce. Wiem jednak, że mała waga nie wszystkim odpowiada. Ja mam podobnie z klawiaturami, gdzie muszę czuć po palcami, że to solidne urządzenie. Z myszką jest zgoła inaczej. O wiele wygodniej pracuje mi się i gra z wykorzystaniem ultralekkiej myszki niż tej, która ważyła nieco ponad 100 g.

Jeśli niska waga ci odpowiada i szukasz lekkiego urządzenia, mogę z czystym sumieniem polecić zakup HyperX Pulsefire HASTE 2. Jej koszt to 239 zł. Stonowany i elegancki design w pełni do mnie przemawia. Czarne antypoślizgowe taśmy nadają jej charakteru, jednak nadal mamy do czynienia z "poważnym" urządzeniem. Zastanawiam się tylko, jak długo uda się utrzymać w czystości nieskazitelnie białą obudowę. Z kolei każdy, kto lubi czuć w dłoni cięższe urządzenia, z HyperX Pulsefire HASTE 2 raczej się nie polubi.