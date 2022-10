Myślałeś o zakupie Galaxy Watcha 5? W tej promocji możesz zaoszczędzić nawet 1000 zł

Samsung ogłosił właśnie nową promocja, dzięki której możemy zaoszczędzić nawet 1000 zł przy zakupie smartwatchy z serii Galaxy Watch 5.

Galaxy Watch 5 na promocji

Galaxy Watch 5 zadebiutował na rynku w sierpniu tego roku. Urządzenie otrzymało znacznie lepszą baterię od swojego poprzednika oraz zostało wykonane z trwalszych materiałów. Nowością jest także wersja Pro, która została zaprezentowana wraz z pozostałymi wariantami smartwatcha. Na stronie Samsunga pojawiła się właśnie promocja, która pozwala zaoszczędzić przy zakupie nowych zegarków - szczególnie jeśli jesteś właścicielem innych urządzeń producenta.

Ile można zaoszczędzić?

Przede wszystkim, wszystkie modele z serii Galaxy Watch 5 są objęte rabatem. W przypadku mniejszych wariantów (40 mm) wynosi on 100 zł, a w przypadku większych (44 mm oraz Pro) jego wartość to 150 zł. Nie jest to jednak najbardziej intrygująca część promocji. Jeżeli jesteście właścicielami smartfonów, smartwatchy lub tabletów Samsunga, to możecie odsprzedać swoje urządzenie i zyskać nawet do 900 zł rabatu.

Modele oferujące łączność LTE nie są już dostępne na stronie producenta, ale możemy je znaleźć w sklepach partnerskich takich jak Neo24. Zegarki z serii Galaxy Watch 5 są tam objęte takim samym rabatem, a zakup w sklepie partnerskim również upoważnia nas do wzięcia udziału w programie Odkup. Modele niedostępne na stronie Samsunga znajdziecie tutaj.

Oferta trwa do 30 października i możecie ją znaleźć na oficjalnym sklepie producenta oraz w sklepach partnerskich. Jeśli zastanawialiście się nad wymianą Galaxy Watcha 4 na nową generację smartwatchy Samsunga, to trwająca promocja jest prawdopodobnie najlepszym momentem aby to zrobić. Pełen regulamin programu Odkup znajdziecie tutaj.