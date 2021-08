Myślisz nad iPhone 13? Przyszłoroczny model będzie znacznie lepszy

Premiera iPhone'a 13 dopiero przed nami, a Apple już poważnie myśli nad przyszłorocznym modelem. iPhone 14 będzie miał sporego asa w rękawie.

Z niecierpliwością oczekujemy wrześniowej premiery smartfonów z rodziny iPhone 13, ale Apple musi patrzeć w przyszłość i rozwija już kolejną linię smartfonów na 2022 rok. Najnowsze informacje sugerują, że iPhone 14 może być przełomowym urządzeniem. Smartfon zaoferuje znaczący wzrost wydajności, a wszystko dzięki wprowadzeniu na pokład supernowoczesnego, 3 nm procesu technologicznego.

Apple A14 - pierwszy procesor Apple wyprodukowany w 5 nm Źródło: apple.com

Apple od wielu lat jest liderem w implementacji coraz nowszych procesów technologicznych. Od drugiej połowy zeszłego roku gigant z Cupertino produkuje układy w 5 nm. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku zastąpi je jeszcze nowszy, 3 nm proces technologiczny, który pozwoli na dodatkowy wzrost wydajności.

TSMC - podwykonawca Apple, który odpowiada za produkcję najnowszych procesorów przygotowuje się już do otwarcia linii produkcyjnej korzystającej z 3 nm procesu technologicznego.

Portal DigiTimes donosi, że TSMC działa zgodnie z planem i zamierza rozpocząć produkcję 3 nm układów scalonych w drugiej połowie 2022 roku. Mogą one trafić do pierwszych urządzeń jeszcze w przyszłym roku. Oznacza to, że pierwszym sprzętem Apple z 3 nm układami scalonymi powinny być przyszłoroczne smartfony z rodziny iPhone 13.

W oficjalnych raportach oczywiście brakuje jakichkolwiek informacji o powiązaniu rozpoczęcia produkcji w 3 nm procesie technologicznym z nadchodzącymi produktami firmy Apple.

Nadchodzące układy powinny być o od 10 do 15% wydajniejsze oraz od 20 do 25% oszczędniejsze od obecnych procesorów produkowanych w 5 nm.

Źródło inspiracji: appleinsider.com