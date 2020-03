Myślisz o routerze Wi-Fi 6? Uważaj - Wi-Fi 7 już wkrótce!

Wi-Fi 6 jeszcze dobrze się nie zadomowiło na pólkach sklepowych, a już trwają prace nad Wi-Fi 7.

Ostatnimi czasy producenci sprzętu elektronicznego przypomnieli sobie, że warto byłoby zaktualizować standardy łączności. Po wysypie urządzeń z modemami 5G oraz Wi-Fi 6 już wkrótce czeka nas kolejna rewolucja.

Źródło: techadvisor.co.uk

Może okazać się, że długo nie nacieszymy się z Wi-Fi 6. Podczas, gdy pierwsze urządzenia kompatybilne z Wi-Fi 6 dostępne są w sklepach dopiero od nieco ponad roku to już wkrótce może zadebiutować Wi-Fi 7.

Obecnie Wi-Fi 6 może osiągnąć teoretycznie przepustowość na poziomie 9,6 Gb/s, a starsze Wi-Fi 5 3,5 Gb/s. Liczby jasno pokazują, że przepaść pomiędzy Wi-Fi 5, a Wi-Fi 6 jest ogromna. Jednak to nic w porównaniu do planów odnośnie Wi-Fi 7. Nowy standard może zaoferować przepustowość do 30 Gb/s. Oznacza to, że dzięki Wi-Fi 7 będziemy mogli znacznie lepiej transmitować wideo w wysokich rozdzielczościach. Dodatkowo legislatorzy informują, że zwiększy się zasięg transmisji danych przy zmniejszeniu problemów z zakłóceniami.

W chwili obecnej prace nad Wi-Fi 7 trwają, ale Wi-Fi Alliance nie rozpoczęło jeszcze aktywnego promowania nowego standardu.

W chwili obecnej na rynku mamy trzy popularne standardy sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Są to odpowiednio od najstarszego IEEE 802.11n, 802.11ac oraz 802.11ax. Ze względu na skomplikowane nazwy wprowadzono nowe nazewnictwo handlowe. 802.11n to Wi-Fi 4, 802.11ac to Wi-Fi 5, a 802.11ax to Wi-Fi 6.

Kupiłeś właśnie nowy router Wi-Fi 6? Spokojnie. Nawet, jeżeli prace nad Wi-Fi 7 są w zaawansowanym stadium to rozwiązanie to zostanie rozpowszechnione najwcześniej za trzy-cztery lata. Dodatkowo trzeba pamiętać, że konieczna będzie wymiana każdego sprzętu, aby skorzystać z Wi-Fi 7.

Sieć Wi-Fi 7 projektowana jest specjalnie dla Internetu Rzeczy oraz urządzeń Smart Home. Oznacza to, że routery Wi-Fi będą znacznie lepiej radzić sobie w środowisku, gdzie do jednego punktu dostępowego podłączonych jest kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt urządzeń. Pierwsze tego typu ułatwienia wprowadza już Wi-Fi 6.

Źródło: gizchina.com