Myślisz o zakupie RTX 3000? To mission (prawie) impossible

Karty graficzne RTX to produkt bardzo trudny do zdobycia. A ponieważ nie jest ich dużo - sprzedawcy windują ceny. A będzie jeszcze gorzej...

Jeśli ktoś wszedł w posiadanie karty graficznej z serii RTX 3000, można patrzeć na niego z zazdrością. I nie chodzi tu o specyfikację tego podzespołu, ale przede wszystkim o fakt, że udało mu się go dostać. Już od początku producent zapowiadał, że kart nie będzie dużo, ale nadzieją pozostawał drugi kwartał bieżącego roku, kiedy spodziewano się zwiększenia produkcji. Niestety - najnowsze informacje mówią nam, że w kwartale tym będzie równie kiepsko z dostępnością RTX-ów, a do końca bieżącego sytuacja jeszcvze się pogorszy. Sieć Alternate, sprzedająca podzespoły w Europie, rozmawiała z Nvidią na temat rozwiązania tego problemu - jednak producent deklaruje, że nie jest w stanie zapewnić ilości kart, która zaspokoiłaby globalny popyt.

Alternate podsumowuje, że obecnie szanse na nabycie najmocniejszych kart są zerowe - dotyczy to zwłaszcza modeli RTX 3080. Nieco lepiej - ale tylko nieco - jest w przypadku RTX 3070 i RTX 3090. Wszystko z powodu pandemii - zamknięcie linii produkcyjnych i fabryk przerwało łańcuch produkcji oraz dostaw, czego efekty właśnie widzimy. Ponadto w Chinach, gdzie produkuje się większość niezbędnych elementów do RTX-ów i montuje karty, już za trzy dni rozpocznie się tamtejszy Nowy Rok i mamy w związku z tym okres świąteczny, podczas którego pracujące fabryki są zamykane. A to jeszcze pogarsza sytuację.

Zgodnie z zasadami rynku, jeśli jakiegoś towaru jest mało lub go brakuje, wówczas wzrasta jego cena. Zaobserwowano, że wielu dystrybutorów korzysta z okazji i winduje koszt kart RTX 3000, a przyczynia się do tego także wzmożone zainteresowane nimi przez kopaczy kryptowalut. Procesory graficzne Ampere doskonale nadają się do zwiększania mocy przerobowych pod kątem ich wydobywania, co szczególnie widać w Chinach. Szacuje się, że jak do tej pory sprzedano na świecie ponad 53 tys, nowych kart Nvidia, których łączna wartość przekroczyła 65 mln dolarów. Co będzie dalej? Na pewno zdobycie karty RTX 300 będzie graniczyło z cudem. A za ile - to już całkowicie inna bajka.

Źródło: TechSpot