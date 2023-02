Myślisz, że wszystko wiesz o Instagramie? To teraz się zdziwisz

Spędzasz sporo czasu na Instagramie i nudzą Cię aktualne opcje? Pewnie tego nie wiesz, ale Instagram skrywa wiele ciekawych funkcji.

Czym jest instagram i do czego służy?

Instagram to portal społecznościowy przeznaczony do udostępniania zdjęć i filmów. Jest już z nami od 2010 roku jako aplikacja na urządzenia mobilne jak i w przeglądarce. Instagram od samych początków wyróżniał się tym, że ograniczał zdjęcia do kwadratowego kształtu i mogliśmy przerabiać je tylko podstawowymi filtrami. Po 3 latach otrzymaliśmy więcej opcji takich jak Stories, Reels i Live.

Wśród funkcji Instagrama można wymienić m.in.:

tworzenie kolaży;

komunikacja ze znajomymi i udostępnianie im naszych treści;

publikowanie postów tekstowych, nie zawierających zdjęć czy filmów;

edytowanie zdjęć za pomocą filtrów i innych narzędzi takich jak napisy, naklejki czy rysunki;

tagowanie (hashtagi) zdjęć, pozwalające na łatwiejsze znalezienie profilu przez innych użytkowników.

tworzenie historii na podstawie zdjęć i filmów, które znikają po 24 godzinach (podobnie jak na Snapchacie);

Opcje niedostępne dla Polski

Nie wiem, czy wiedzieliście o tym, że Instagram posiada znacznie więcej opcji, jednak jeszcze nie są dostępne dla polskich użytkowników. Sprawdziłam, jakie są to funkcje i poniżej możecie zobaczyć, czego możemy się spodziewać w przyszłości:

Zautomatyzowane podpisy do IGTV

Pozostań w kontakcie w różnych aplikacjach

Bezproblemowo łącz się z przyjaciółmi i rodziną w Instagramie i Facebooku, używając obu aplikacji do wysyłania wiadomości i dołączania do czatów wideo.

Wysyłaj wiadomości, które trwają tylko przez chwilę

Użyj trybu vanish, aby prowadzić zabawne rozmowy z wiadomościami i zdjęciami, które znikają po ich obejrzeniu lub po zamknięciu czatu.

Zachowaj spokój: Czujesz się wyluzowany? Wypróbuj nowy motyw czatu w stylu lo-fi, aby nadać rozmowom bardziej osobisty charakter.

Utwórz ankietę z drużyną: Decydujesz, gdzie iść na kolację lub o której godzinie się spotkać? Przenosimy jedną z najbardziej lubianych funkcji czatu grupowego Messengera na Instagram, dzięki czemu możesz tworzyć ankiety bezpośrednio na czacie grupowym.

Mówiąc o podpisach, Instagram doda napędzane przez AI automatyczne podpisy do filmów IGTV, gdy ludzie oglądają je z wyłączonym dźwiękiem.

Te podpisy będą widoczne tylko dla użytkowników, którzy będą oglądać swoje filmy na wyciszeniu. Oczywiście w ustawieniach swojego konta użytkownicy mają pełną kontrolę nad tym, jak i kiedy widzą podpisy.

Na razie funkcja zostanie uruchomiona w 16 językach, ale liczba ta będzie rosła w nadchodzących miesiącach.

Tak, jest to jedna z tych aktualizacji, która sprawia, że wielu menedżerów mediów społecznościowych i twórców treści jest bardzo szczęśliwych, ponieważ mogą rozpowszechniać swoje wiadomości, nawet jeśli ich filmy IGTV są wyciszone.

Jest to drugi raz, gdy aplikacja macierzysta wykorzystuje AI, aby wprowadzić tekst do wideo. Dwa lata temu Instagram wprowadził automatyczny tekst alternatywny i niestandardowy tekst alternatywny do zdjęć, aby pomóc niedowidzącym użytkownikom poprawić ich doświadczenie na Instagramie.

Odpowiadaj podczas przeglądania: Otrzymać nową wiadomość podczas przeglądania swojego feedu? Teraz możesz odpowiedzieć bez przechodzenia do skrzynki odbiorczej i tracenia miejsca. Ta nowa funkcja sprawia, że czatowanie podczas korzystania z aplikacji jest o wiele łatwiejsze i wygodniejsze

