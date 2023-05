Myszki bezprzewodowe 2023. Najciekawsze myszki bezprzewodowe 2023

Chcesz nabyć dobrą myszkę bezprzewodową? Oto modele warte Twojej uwagi.

Spis treści

Logitech M185

Fot.: Logitech

Logitech M185 to minimalistyczna myszka, doskonale nadająca się do pracy biurowej. Oferuje łączność bezprzewodową 2.4 GHz. Współpracuje zarówno z komputerami Mac, Chrome OS jak i z komputerami z systemem Windows. Profilowany kształt dobrze dopasowuje się do obu dłoni. Maksymalna rozdzielczość wynosi 1000 dpi, a czas pracy na jednej baterii - do 12 miesięcy.

ASUS WT465 v2

Fot.: Asus

ASUS WT465 v2 to budżetowa myszka bezprzewodowa, doskonale nadająca się do pracy biurowej. Ma 10 metrów zasięgu, a jej maksymalna czułość wynosi 1600 dpi. Została wyposażona w pięć przycisków, a jej ergonomiczna budowa usprawnia codzienne użytkowanie. Waży zaledwie 70 gramów.

Zobacz również:

Roccat Burst Pro Air

Fot.: Dominic Bayley/IDG

Roccat Burst Pro Air zwraca uwagę nietypowym wyglądem - podświetlenie RGB jest tu wszędzie, a w dodatku podzielono je na cztery dedykowane strefy, którymi można oddzielnie zarządzać. Oprócz estetycznego wyglądu oferuje również osiem przycisków oraz sensor optyczny Owl-Eye, pozwalający na osiągnięcie DPI 19 000. Każdy przycisk ma żywotność określaną na ok. 100 milionów kliknięć. Użytkownik może podpiąć gryzonia za pomocą Wi-Fi 2,4 GHz lub Bluetooth 5.2, można także zastosować kabelek USB.

G502 Lightspeed

Fot.: Hayden Dingman/IDG

G502 Lightspeed ma komfortowy design, przemyślany rozkład klawiszy i kółko mogące pracować na dwa różne sposoby. Zastosowany czujnik HERO 25K obsługuje śledzenie na poziomie submikronowym. Zaletą jest również kompatybilność z Powerplay - bezprzewodowym ładowaniem. Myszka ładowana jest bezprzewodowo podczas użytkowania, co zwalania Cię z konieczności zajmowania się tym ręcznie i daje pewność, że zawsze akumulator jest gotowy do akcji. Gumowane kółko cechuje duża wygoda. Ponadto mamy tu aż 11 programowalnych przycisków. Czego można chcieć więcej?

SteelSeries Aerox 9

Fot.: Dominic Bayley/IDG

SteelSeries Aerox 9 to niewielka myszka, na której zmieszczono aż 18 programowalnych przycisków. Mimo tego jest lekka jak piórko - waży 89 gramów. Będzie doskonałym rozwiązaniem dla osób grających w produkcje MOBA i MMO, każdy jednak doceni możliwość korzystania z 18 0000 CPI. Stabilną łączność gwarantuje zarówno obsługa Bluetooth, jak i Wi-Fi. Zwraca uwagę konstrukcja - "plaster miodu", który nadaje gryzoniowi dość futurystycznego wyglądu. Oprócz walorów estetycznych jest to bardzo praktyczne - pomaga w chłodzeniu podzespołów.

Logitech G903

Fot.: Hayden Dingman/IDG

Logitech G903 wykorzystuje technologię Powerplay w celu bezustannego ładowania myszki. Od wspomnianego wcześniej modelu G502 różni ją jednak uniwersalność - przeznaczona jest zarówno dla graczy prawo-, jak i leworęcznych. Wyposażona została w 10 przycisków, a także bardzo precyzyjny sensor PWM3366. Zaletą jest podświetlenie RGB, choć jeśli ktoś nie lubi takich dodatków - może w dowolnej chwili je wyłączyć. System naciągu przycisków na bazie metalowej sprężyny sprawia, że przyciski myszy wciskają się pod wpływem mniejszej siły. Dzięki temu każde kliknięcie cechuje się większą szybkością i spójnością oraz lepszym czasem reakcji. Przekłada się to na komfort użytkowania "gryzonia".