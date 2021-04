NASA 2021 – niesamowite zdjęcie „Morza wydm” z Marsa

NASA opublikowała właśnie imponujące zdjęcie wydm na Marsie, zrobione z przestrzeni kosmicznej przez sondę Mars Odyssey. Urządzenie obchodzi rocznicę wystrzelenia.

Z okazji 20 rocznicy wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną sondy Mars Odyssey, co mało miejsce dokładnie 7 kwietnia 2021 roku, NASA postanowiła uczcić to doniosłe wydarzenie. Będąca już swoistym weteranem wojaży kosmicznych sonda, wyposażona jest w liczne i skomplikowane oprzyrządowanie, dzięki któremu potrafi w wyjątkowy sposób rejestrować oraz badać okolice czerwonej planety. Głównym celem Mars Odyssey są poszukiwania wody i lodu na powierzchni Marsa, prowadzone z perspektywy orbity.

Jednym ze znajdujących się na pokładzie orbitera instrumentów jest Thermal Emission Imaging System, służący do termicznej rejestracji obrazów. Właśnie dzięki temu sprzętowi, sondzie udało się zrobić wyjątkowe zdjęcie powierzchni Marsa, której fragment nazywany jest obecnie morzem wydm.

fot Morze wydm na Marsie - obraz uzyskany dzięki sondzie Mars Odyssey

Oczywiście, widoczne na zdjęciu kolory nie są barwami rzeczywistymi, widocznymi gołym okiem, a termiczną reprezentacją tego imponującego obszaru, którego jedynie fragment (31 kilometrów kwadratowych) zarejestrowano na powyższej fotografii. Dlatego też jasne, chłodne kolory to obszary o niższej temperaturze, a tym samym ciemniejsze miejsca, w odcieniach żółci, pomarańczu i brązu to odpowiednio cieplejsze fragmenty morza wydm. Samo miejsce znajduje się natomiast w okolicy jednego z biegunów czerwonej planety.

Co istotne, choć obraz został opublikowany przez NASA w związku z 20 rocznicą startu Mars Odyssey, to powstał on z nałożonych na siebie zdjęć, zrobionych pomiędzy końcem 2002 roku i 2004 roku.

