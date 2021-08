NASA Dragonfly i poszukiwanie życia na Tytanie

Naukowcy nakreślili cele nadchodzącej misji NASA Dragonfly, badającej księżyc Saturna.

Planowana przez NASA misja kosmiczna Dragonfly ma zbadać jedno z najciekawszych miejsc w Układzie Słonecznym. W połowie lat 30. XX wieku na Tytan, księżyc Saturna ma zostać wysłany zasilany radioizotopowo dron o konstrukcji wiropłata. Zespół naukowców nakreślił właśnie jego cele, w tym poszukiwanie oznak życia.

Tytan ma gęstą atmosferę i jest jedynym znanym nam miejscem, w którym występują jeziora, oceany, deszcze i rzeki, co czyni go bardzo podobnym do Ziemi. Różnicą jest ich wypełnienie ciekłym metanem i etanem zamiast wody. Planeta może okazać się domem dla obcych form życia, które mogłyby wykorzystywać nieznane nam procesy biologiczne.

Motywem przewodnim misji jest znalezienie życia w jakiejkolwiek formie. Naukowcy wykryli już pewne możliwe markery chemii prebiotycznej, takie jak związki organiczne i molekuły przypominające te, które mogły istnieć na wczesnej Ziemi.

Wiropłat zbada między innymi globalny cykl metanu, atmosferę i miejsca, gdzie woda może mieszać się z substancjami organicznymi. Ma także ustalić czy potencjalne życie oparte jest na wodzie, tak jak my, czy wykorzystuje ciekłe węglowodory, które są dostępne w jeziorach i morzach Tytana. Dragonfly będzie poszukiwać biosygnatur chemicznych mogących wskazywać na przeszłe lub obecne życie dowolnego rodzaju.

Dron wyląduje wśród wydm w pobliżu równika, a następnie zwiedzi regiony międzywydmowe, gdzie będzie mógł pobrać odpowiednie próbki. W każdej lokalizacji spędzi jeden pełny dzień Tytana, czyli 16 ziemskich dni. Ostatecznie kierować się będzie do krateru Selk, który może nosić ślady zmieszania wody z powierzchniowymi substancjami organicznymi. Alex Hayes, współautor badania dodaje:

Tytan reprezentuje utopię odkrywcy. Pytania naukowe dotyczące go są bardzo szerokie, ponieważ nie wiemy jeszcze zbyt wiele o tym, co tak naprawdę dzieje się na jego powierzchni. Na każde pytanie, na które odpowiedzieliśmy podczas eksploracji Tytana z orbity Saturna przez misję Cassini, otrzymaliśmy 10 nowych.

Dragonfly ma wystartować w 2026 roku, a dane, które otrzymamy z pewnością nas zaskoczą.

