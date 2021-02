NASA – dziś transmisja na żywo i lądowanie z perspektywy Perseverance

Dziś na żywo transmisja NASA. Zobaczymy zapis lądowania Perseverance na Marsie z kamer umieszczonych na łaziku - „Zobacz Marsa jak nigdy dotąd!”. Wiemy też, jakie będą dalsze działania łazika i mamy kolejne zdjęcia z czerwonej planety.

Spis treści

W ostatni czwartek, 18 lutego 2021 roku wysłany przez NASA łazik kosmiczny Perseverance podjął się ryzykownego manewru lądowania na Marsie. Na szczęście, wszystko poszło zgodnie z planem, a podejście do lądowania zakończyło się sukcesem. Misja jednak na tym się nie kończy, a właściwie dopiero się rozpoczyna. Sprawdziliśmy, jak będzie wyglądał jej kolejny etap i co w najbliższym czasie będzie robiło kosmiczne urządzenie. Mamy też kolejne zdjęcia zrobione podczas i po lądowaniu łazika na powierzchni czerwonej planety oraz podpowiadamy, gdzie obejrzeć na żywo dzisiejszą transmisję NASA – będzie się działo.

Zdjęcie z momentu lądowania Perseverance na powierzchni Marsa

Kolejny etap misji Perseverance na Marsie

Jak wiadomo, zadaniem marsjańskiego łazika Perseverance będzie badanie powierzchni planety w celu znalezienia śladów dawnego życia. Dlatego też, m.in. wybrano na miejsce lądowania Krater Jezero, gdyż niegdyś był on zbiornikiem wodnym, a co za tym idzie – jest to doskonałe miejsce na rozpoczęcie poszukiwań. Zanim jednak łazik rozpocznie zbieranie próbek z powierzchni Marsa, musi minąć jeszcze trochę czasu i należy poczynić odpowiednie przygotowania. Co w najbliższym czasie będzie robił Perseverance?

Perseverance prezentuje swoje koła na zdjęciu

Najbliższe dni łazik spędzi na przygotowaniu technicznym do kolejnych etapów misji, a mianowicie stabilizacji systemów chłodzenia, zasilania i komunikacji. Natomiast obsługa naziemna misji szczegółowo analizuje wszystkie parametry i sprawdza stan poszczególnych elementów kosmicznego urządzenia. W tym czasie odbywać się bezie także ładowanie zasilania łazika. Planowane jest też rozstawienie przez Perseverence specjalnego masztu, umożliwiającego robienie zdjęć panoramicznych na Marsie, dzięki specjalnej, zamieszczonej na nim kamerze MastCam-Z.

Po zakończeniu przygotowań łazik „wypuści” ze swojego wnętrza pierwszy w historii helikopter, dostosowany do latania w marsjańskiej atmosferze - Ingeunity.

Znajdujący się na pokładzie łazika helikopter – Ingenuity na zdjęciu poglądowym

NASA – transmisja na żywo i Mars jak nigdy dotąd

Już dziś odbędzie się wyjątkowy stream na żywo transmitowany przez NASA. Dlaczego wyjątkowy? Ponieważ jak już wcześniej było wiadomo, Perseverance jest wyposażony m.in. w liczne czujniki, mikrofony i kamery rejestrujące jego poczynania. Dzięki temu, na dzisiejszej transmisji będziemy mogli obejrzeć zapis lądowania łazika bezpośrednio z jego perspektywy i będzie to pierwszy tego typu materiał udostępniony w telewizji. Stream będzie bowiem można zobaczyć na kanale NASA, który w naszym kraju można odbierać satelitarnie. Jednak bez obaw, nie musicie posiadać telewizji satelitarnej, aby być świadkami tego wydarzenia. Wystarczy, że klikniecie o odpowiedniej porze na zamieszczony poniżej filmik.

Transmisja rozpocznie się już dzisiaj o godzinie 20 czasu polskiego i zaplanowana jest na około trzy godziny, czyli zakończy się o 23 czasu polskiego. Stream to wyjątkowa gratka dla wszystkich, którzy na żywo obserwowali relację z lądowania Perseverance na Marsie i nie tylko. Tym bardziej, że NASA zaprasza na transmisję hasłem - „Zobacz Marsa jak nigdy dotąd!”. Szykuje się więc wyjątkowy materiał.

Ciekawostka

Moment, gdy Perseverance przedzierał się przez atmosferę Marsa, został uchwycony przez kamerę High Resolution Imaging Experiment (HiRISE) znajdującą się na pokładzie Mars Reconnaissance Orbiter. W momencie zrobienia zdjęcia, maszyny były od siebie oddalone o 700 km.

Dokładnie w tym miejscu na powierzchni Marsa wylądował łazik

Przypominamy, że na orbicie krąży obecnie Chińska sonda Tianwen-1, która również podejmie próbę lądowania na Marsie.