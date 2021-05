NASA - nagranie dźwięku helikoptera Ingenuity, zarejestrowane przez Perseverance

Choć na Marsie panuje przeważnie cisza, to łazikowi Perseverance i tak udało się nagrać dźwięk, towarzyszący lotowi helikoptera Ingenuity. Posłuchajcie sami, jak brzmią jego wirniki w marsjańskiej atmosferze.

Czy wiedzieliście, że na Marsie jest strasznie cicho? Spowodowane jest to tym, iż gęstość atmosfery czerwonej planety odpowiada zaledwie 1% gęstości atmosfery Ziemskiej. Przez to właśnie, dźwięk rozchodzi się tam w znacznie mniejszym stopniu i wszystko wydaje się cichsze. Na szczęście, nie przeszkadza to zaawansowanemu sprzętowi, zamontowanemu na marsjańskim łaziku Perseverance.

Pierwszy lot Ingenuity był nie lada wydarzeniem, które zapisze się w całej historii kosmicznych wojaży. Obecnie, helikopter marsjański ma za sobą już pięć lotów, przy czym ostatni był wyjątkowy, ponieważ maszyna wylądowała w innym miejscu, niż wyznaczone i dotychczas do tego celu wykorzystywane. Choć w sieci już wcześniej były prezentowane przez NASA nagrania z lotów drona, to był to jedynie materiał filmowy, bez dźwięku. Teraz nareszcie, się to zmieniło.

Na poniższym nagraniu możemy nie tylko zobaczyć, ale także usłyszeć Ingenuity podczas lotu. Ze względu jednak na wcześniej wspomnianą gęstość atmosfery, nagranie może nie być tak imponujące, jak mogłoby się wydawać. W głównej mierze bowiem, słychać na nim miarowe buczenie, jakie towarzyszy wirnikowi i śmigłom podczas lotu. Nie zmienia to jednak faktu, iż jest to pierwsze nagranie tego typu i z pewnością istotny krok w poznaniu Marsa.

