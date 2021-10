NASA potwierdza wodę na Marsie

NASA potwierdziło podejrzenia dotyczące krateru Jezero. Czy na Marsie istniało życie?

Ilustracja przedstawiająca krater Jezero jako jezioro. Źródło: NASA/JPL-Caltech

W lutym łazik Perseverance wraz z wiropłatem Ingenuity wylądował w marsjańskim kraterze Jezero. Zdjęcia wykonane podczas 7-miesięcznej misji Perseverance pokazują, w jaki sposób woda pomogła ukształtować krajobraz Czerwonej Planety miliardy lat temu i przynoszą wiele istotnych wskazówek.

Zebrane materiały, na których uchwycono klify, będące niegdyś brzegami delty, zostały przeanalizowane w wysokiej rozdzielczości i ujawniły podobieństwa między cechami klifów widzianych z dna krateru a wzorami delt rzek na Ziemi. Kształt trzech dolnych warstw wykazał obecność i stały przepływ wody, co wskazuje na to, że planeta była wystarczająco ciepła i wilgotna, aby podtrzymać cykl hydrologiczny około 3,7 miliarda lat temu. W górnej i ostatniej warstwie znajdują się za to porozrzucane głazy, które mogły zostać przeniesione przez gwałtowną powódź. Naukowcy NASA podejrzewali, że dawno miniona rzeka zasilała jezioro.

Zobacz również:

Odkrycia te pomogą naukowcom ustalić miejsca, z których łazik mógłby pobrać próbki zawierające cenne biosygnatury potencjalnych form życia. Astrobiolog NASA Amy Williams dodała:

Ze zdjęć orbitalnych wiedzieliśmy, że to woda utworzyła deltę, ale posiadanie tych obrazów jest jak czytanie książki, a nie tylko patrzenie na okładkę.

Odkrycie śladów życia na Marsie jest główną misją Perseverance i byłoby jednym z najpoważniejszych odkryć ludzkości.

Zobacz także: Noc spadających gwiazd! Kiedy patrzeć w niebo?

Źródło: sciencealert.com