NASA - ratunek dla Teleskopu Hubble’a? Odkryto przyczynę awarii [Aktualizacja 19.07.2021r]

Eksperci NASA ogłosili, że odkryli prawdopodobna przyczyna awarii teleskopu kosmicznego Hubble’a, który w czerwcu uległ poważnej awarii. Jest nadzieja?

Teleskop Hubble’a od około 30 lat dostarcza ludzkości informacji na temat kosmosu i w ogromnym stopniu przyczynił się do poszerzenia wiedzy w tym zakresie. Choć w przygotowaniu są już jego potencjalni następcy, to przypuszczano, ze urządzenie będzie działać jeszcze przez co najmniej kilka lat. Niestety, nagła awaria może spowodować przejście kosmicznego weterana na przymusową emeryturę.

Źródło: NASA

Sukcesywnie staramy się informować o postępie pracom związanych z kosmicznym teleskopem Hubble’a. Jak więc już informowaliśmy, 13 czerwca sprzęt niespodziewanie przeszedł w tryb awaryjni, a opiekujący się nim naukowcy nie wiedzieli dlaczego (więcej na ten temat tutaj) i od tamtej pory trwają usilne próby jego reanimacji. Początkowo sytuacja nie wydawała się poważna, ponieważ to nie pierwszy przypadek wyłączenia głównego komputera teleskopu i wcześniej NASA dość sprawnie radziła sobie z awariami, teraz jednak jest inaczej.

Przyczyny awarii

Przypuszczano, że za usterką komputera głównego urządzenia stoi moduł pamięci i wystarczy kilka zabiegów, m.in. w postaci przejścia na tryb zapasowy oraz restartu systemów. Niestety, pomimo podejmowania kolejnych prób wciąż pojawiał się ten sam problem i z czasem badacze doszli do wniosku, iż wcześniejsza hipoteza na temat przyczyn awarii była błędna. To z kolei, uniemożliwiało skuteczną pomoc teleskopowi Hubble’a. Zdjęcie zrobione przez teleskop Hubble's (Źródło: Felix Mitterme/Pexels) Amerykańska agencja kosmiczna poinformowała właśnie, iż udało się wreszcie ustalić prawdopodobną przyczynę trwającej od połowy czerwca awarii. Okazało się, że winowajcą jest CPU, czyli system zasilający. Jego obwód wtórny obsługuje stałe napięcie 5V i gdy wadliwy moduł spowodował spadki napięcia energii elektrycznej, komputer główny wstrzymał swoje działanie w celach ochronnych.

Czy uda się naprawić teleskop Hubble’a?

NASA twierdzi, ze naprawa problemu jest ryzykowna, ale możliwa. W tym celu naukowcy spróbują przełączyć teleskop na zapasowy komputer pokładowy, który ma własny moduł CPU. Choć wcześniej przełączano funkcjonowanie urządzenia zarówno na system awaryjny, zapasowy, jak i zapasowy w formie online, to nie przyniosło to efektów, ponieważ żaden z nich nie dysponował własnym zasilaniem.

Źródło: Pixabay

Teraz więc jest nadzieja na to, iż zasłużony kosmiczny teleskop Hubble’a zostanie uratowany. NASA podkreśla jednak, iż procedura potrwa co najmniej kilka dni. Czekamy więc na efekty i trzymamy kciuki.

Teleskop Hubble'a uratowany - Aktualizacja [19.07.2021r.]

Po wielu tygodniach zmagań i starań, naukowcom z NASA udało uratować kosmiczny teleskop Hubble'a. Kluczem okazało się ustalenie, że za przejściem w tryb awaryjny oraz wyłączeniem funkcjonowania części kosmicznego teleskopu stoi awaria zasilania, a konkretnie wadliwa jednostka CPU. Tuż po ustaleniu winowajcy, 15 lipca badacze odpowiedzialni za projekt rozpoczęli procedurę przełączenia teleskopu na komputer zapasowy, który został na szczęście zamontowany w teleskopie Hubble'a w 2009 roku, podczas odbywających się wtedy prac serwisowych. Z perspektywy obecnej sytuacji, była to najlepsza decyzja z możliwych.

Przełączenia tak skomplikowanego urządzenia z nawet niedziałającego komputera głównego jednostki na tryb zapasowy jest jednak zabiegiem skomplikowanym, a naukowcy musieli postępować stopniowo i ostrożnie, aby wszystko się powiodło. W pierwszej kolejności sprawdzono więc działanie modułu CPU komputera zapasowego i dopiero po potwierdzeniu jego sprawności uruchomiono system zapasowy teleskopu Hubble'a.

Okazało się, że wszystko funkcjonuje sprawnie, więc załadowano do zapasowego komputera oprogramowanie oraz przełączono go na tryb operacyjny, umożliwiający zawiadywanie teleskopem. Następnie przeprowadzono specjalistyczne testy i skonfigurowano instrumenty naukowe do współpracy z nową jednostką (dokładny zapis z przedsięwzięcia znajduje się na oficjalnej stronie NASA).

To bowiem stanowiło właśnie główny problem, ponieważ pomimo działania podstawowych funkcji teleskopu, w wyniku awarii wyłączone zostały instrumenty badawcze urządzenia. Uniemożliwiało to wiec korzystanie z teleskopu Hubble'a tak, jak został predysponowany, czyli do eksploracji i badań kosmosu. Teraz jednak, dzięki wysiłkom NASA, kosmiczny teleskop Hubble'a powrócił do życia i jeszcze przez jakiś czas wspomoże ludzkość w jej kosmicznych działaniach.

