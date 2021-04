NASA – stacja kosmiczna Gateway będzie wyglądać imponująco. Zobacz nowe zdjęcia

Amerykańska agencja kosmiczna postanowiła podzielić się tym, jak będzie wyglądać stacja kosmiczna Gateway, która będzie znajdować się na orbicie Księżyca.

W kwestii poczynań ludzkich w kosmosie ostatnio sporo się dzieje i to nie tylko pod względem bezpośredniej eksploracji innych planet. Jedną z najgłośniejszych informacji w ostatnim czasie jest bowiem rezygnacja Rosji z udziały w ISS, czyli Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, współtworzonej we współpracy różnych krajów.

Jak stwierdzili przedstawiciele rosyjskiej agencji kosmicznej – Roskosmos, ISS jest już przestarzała i najwyższa pora, ale skorzystać z nowocześniejszych rozwiązań. Dlatego też Rosja planuje budowę własnej stacji kosmicznej, widać więc, że nie tylko sprzęt, ale też dzielenie się nim z innymi przestały satysfakcjonować Rosjan. Niemniej, NASA również jest zdania, iż ISS ma już najlepsze lata za sobą, ale jak na razie planowane jest jej funkcjonowanie, co najmniej do końca 2028 roku.

Nie stoi to jednak na przeszkodzie, by przygotowywać już kolejne rozwiązania, a jednym z nich jest planowana przez NASA budowa stacji kosmicznej Gateway. Już jakiś czas temu amerykańska agencja kosmiczna udostępniła pierwsze plany konstrukcji, które zostały obecnie wzbogacone o kolejne, imponujące zdjęcia koncepcyjne.

Stacja Gateway będzie znajdować się na orbicie Księżyca i jest jednym z najistotniejszych elementów misji kosmicznej Artemis, w której ramach odbędzie się nadchodzący lot załogowy na ziemskiego satelitę, zaplanowany na 2024 rok. Przedsięwzięcie to będzie się składać z dwóch głównych etapów, a mianowicie na transporcie kosmonautów z Ziemi na stację kosmiczną za pomocą rakiety NASA - SLS. Stamtąd z kolei, odbierze ich i dostarczy na Księżyc rakieta Starship, należąca do SpaceX, bowiem to właśnie ta firma wygrała przetarg, co potwierdził także niedawno jej właściciel – Elon Musk.

Planowana stacja kosmiczna będzie miała jednak znacznie szerszy zakres działań i umożliwi dynamizację działań ludzi na srebrnym globie. NASA planuje bowiem stworzenie na satelicie infrastruktury wspomagającej badania, pozyskiwanie surowców z Księżyca, a w przyszłości możliwe, że także stacjonowanie tam ludzi. Co ciekawe, w projektowaniu elementów tego przedsięwzięcia biorę również udział przedstawiciele Polski.

Trzeba przyznać, że opublikowane przez NASA zdjęcia robią spore wrażenie. Aż trudno sobie wyobrazić, jak monumentalna będzie to konstrukcja po zakończeniu budowy.